В Киеве презентовали сенсационные археологические находки времен средневековья (фоторепортаж)

Сегодня в Киеве открылась VIII Судакская международная научная конференция.

Сегодня, 27 сентября, в Национальном заповеднике «София Киевская» в Киеве открылась VIII Судакская международная научная конференция "Причерноморье, Крым, Русь в истории и культуре", в рамках которой представили уникальные археологические находки.

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Как передает корреспондент УНИАН, сенсационные артефакты презентовали в усадьбе Софийского собора, где они и были обнаружены учеными во время археологических исследований.

Среди представленных находок – бронзовая булавка Х века, торговые пломбы и монеты ХV-ХVІ века, свинцовая печать времен Ярослава Мудрого и старинные стеклянные бутылки.

Отметим, Судакская международная научная конференция на базе отдела-музея Национального заповедника “София Киевская” “Судакская крепость” (г. Судак, АР Крым) проводится с 2002 года.