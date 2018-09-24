Илон Маск показал прототип колонии на Марсе
13:14, 24 сентября 2018Наука и IT
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Маск показал прототип марсианской базы "Альфа", а также опубликовал снимок взлетающей с нее ракеты.
Маск намерен осуществить запуск ракеты к Марсу в первом полугодии 2019 года \ @elonmusk
Основатель компании SpaceX и Tesla Илон Маск показал прототип марсианской базы «Альфа», а также опубликовал снимок взлетающей с нее ракеты BFR (Big Falcon Rocket).
В начале 2018 года миллиардер, выступая на выставке технологий SXSW в Остине, заявил о намерении осуществить запуск ракеты к Марсу в первом полугодии 2019 года.
По прогнозам Маска, SpaceX может организовать полеты к Красной планете уже к 2022 году \ @elonmusk
В случае успешных испытаний сверхтяжелая ракета будет использоваться для доставки людей и снаряжения. По прогнозам Маска, SpaceX может организовать полеты к Красной планете уже к 2022 году.
Как сообщал УНИАН, Маск назвал имя первого космического туриста, которого его компания отправит в полет вокруг Луны. Им стал японский миллиардер Юсаку Маезава.
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