Илон Маск показал прототип колонии на Марсе

Маск показал прототип марсианской базы "Альфа", а также опубликовал снимок взлетающей с нее ракеты.

Основатель компании SpaceX и Tesla Илон Маск показал прототип марсианской базы «Альфа», а также опубликовал снимок взлетающей с нее ракеты BFR (Big Falcon Rocket).

В начале 2018 года миллиардер, выступая на выставке технологий SXSW в Остине, заявил о намерении осуществить запуск ракеты к Марсу в первом полугодии 2019 года.

В случае успешных испытаний сверхтяжелая ракета будет использоваться для доставки людей и снаряжения. По прогнозам Маска, SpaceX может организовать полеты к Красной планете уже к 2022 году.

Как сообщал УНИАН, Маск назвал имя первого космического туриста, которого его компания отправит в полет вокруг Луны. Им стал японский миллиардер Юсаку Маезава.