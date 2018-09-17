В октябре украинцы смогут увидеть сразу два звездопада

Украинцы смогут увидеть звездопад Дракониды и Ориониды.

Сразу два зрелищных астрономических явлений смогут увидеть украинцы в октябре - звездопад Дракониды и Ориониды.

Так, звездопад Дракониды действует в начале октября, максимальное число метеоров наблюдается 8-10 октября. Наблюдать его лучше всего в предутренние часы в районе с ясным тёмным небом.

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Звездопад Ориониды получил свое название по имени созвездия Орион, в котором находится область вылета метеоров (радиант) – выше и левее яркой оранжевой звезды Бетельгейзе. Ориониды – быстрые белые метеоры, оставляющие следы. Иногда среди них встречаются и разноцветные: красные, сине-зелёные, жёлтые и оранжевые.

Потоки метеоров начнутся 02 октября, а закончатся – 07 ноября. Пик активности обычно приходится на 21 октября, когда число падающих метеоров достигает около 20-ти в час. Скорость метеоров составляет 66 км/с, средняя яркость метеоров около +2,5m звездной величины, но встречаются и более яркие.

Как сообщал УНИАН, ученые составили подробный план колонизации Марса. Швейцарские эксперты предлагают, чтобы первая пилотируемая миссия все же потом вернулась на Землю.