АМКУ признал "Зеонбуд" монополистом на рынке цифрового телевидения

"Выводы Комитета базируются, в частности, на информации, полученной в ходе исследования от органов государственной власти, экспертных организаций, субъектов хозяйствования (вещателей, телерадиоорганизации), которые являются потребителями телекоммуникационных услуг ООО «Зеонбуд» и других участников этого рынка", - сказано в сообщении на сайте АМКУ.

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Исследования АМКУ установило, что в настоящее время не существует альтернативы телекоммуникационным услугам, которые предоставляются ООО «Зеонбуд».

Учитывая это, Комитет принял распоряжение о признании ООО «Зеонбуд» на общегосударственном рынке телекоммуникационных услуг по распространению в цифровом формате (стандарт DVB-T2 (MPEG-4) телевизионных программ по результатам деятельности в период с сентября 2011 года по октябрь 2014 года занимало монопольное (доминирующее) положение.

Напомним, в прошлом году сообщал УНИАН, что "Зеонбуд" предоставит телеканалам 75% скидку на трансляцию цифрового вещания.