В правительстве заговорили об опасности использования Telegram украинцами

Заместитель председателя МИП утверждает, что ФСБ эффективно использует Telegram в своих специальных операциях.

Опасность того, что переписку украинских граждан в Telegram будут читать российские силовики, никуда не исчезла, считает заместитель министра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин.

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Соответствующее заявление чиновник сделал в Facebook, комментируя информацию о том, что Telegram обновил политику использования личных данных, и может раскрыть IP-адрес и номер телефона пользователя для силовиков при наличии соответствующего судебного решения.

Он напомнил, что конфликт Павла Дурова с российскими властями длится уже долго.

«Однако, в то же время, мы не можем быть уверены в том, насколько нынешняя администрация мессенджера Telegram действительно сотрудничает с властями государства-агрессора», - подчеркнул заместитель министра.

Золотухин отметил, что украинская власть не имеет никаких правовых рычагов воздействия на популярные платформы онлайн-коммуникаций, такие как Google, Facebook, WhatsApp, Viber, Telegram и другие. Причина заключается в отсутствии соответствующего законодательства.

«На данный момент нет официальных доказательств того, что переписку украинских граждан в Telegram будут читать правоохранительные органы государства-агрессора по запросу. С другой стороны, опасность этого никуда не исчезла, поскольку природа отношений между Дуровым и ФСБ непонятна», - указал заместитель министра.

«Более того, это не мешает ФСБ использовать Telegram как одну из самых эффективных платформ для использования в своих специальных операциях, которые мы мониторим с мая прошлого года», - подытожил Золотухин.

Ранее сообщалось, что популярный мессенджер Telegram согласился передавать личные данные пользователей, подозреваемых в терроризме, правоохранительным органам. Об этом говорится в новой политике конфиденциальности мессенджера. Однако для этого, правоохранители должны иметь соответствующее решение суда.

Позже Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что возможность раскрытия данных пользователей, предусмотренная новой политикой конфиденциальности, не распространяется на Россию.