Специалисты NASA обнаружили на Марсе остатки древнего озера

Специалисты NASA предположили существование древнего озера или цепи озер на Марсе на основе новых данных, которые передал марсоход Curiosity.

Как передает ТСН, аппарат обнаружил, что основание горы Эолиде в кратере Гейла имеет слоистую структуру с различным химическим составом. Кроме того, ученые заметили характерную систему каналов, имеющую форму дельты земных рек. Они предположили, что Эолиде появилась в результате многократного наполнения и высыхания древнего озера в кратере Гейл, которые происходили в течение примерно 10 млн лет. Таким образом, в далеком прошлом, считают ученые, в кратере находилась не гора, а озеро или цепь озер.

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Если эта гипотеза верна, отмечают в NASA, то атмосфера древнего Марса могла поддерживать плюсовую температуру и влажный климат по всей планете. Правда, сейчас не удается объяснить, каким образом это могло происходить. Ранее считалось, что плюсовая температура и влажный климат поддерживался только в некоторых районах планеты, а также под поверхностью.