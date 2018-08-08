Учёные выяснили, почему коты любят играть с коробками

Британские учёные считают, что, помимо веселья, котики в коробках чувствуют себя в безопасности.

Учёные из Университета Линкольна выяснили, что большинство домашних кошек любит играть с коробками сразу по нескольким причинам.

Об этом сообщает пишет Daily Mail. Первая причина биологическая — тесное пространство якобы позволяет мозгу животных активнее выделять эндорфины. Это значит, что в коробках коты чувствуют себя более счастливыми.

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При этом даже самые неудобные позы, которые домашние кошки принимают внутри коробок, позволяют им расслабиться и перестать тревожиться, сообщают учёные. Коробки дают котам ощущение безопасности и комфорта, а также позволяют снизить общий уровень агрессивности животного и способствует снижению напряжённости.

Ранее сообщалось, что ученые выяснили, как заставить кота и собаку стать друзьями.