Учёные выяснили, почему коты любят играть с коробками

13:41, 08 августа 2018
Наука и IT
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Коробка может стать наиболее быстрым способом адаптировать новое животное в новом доме / фото УНИАН

Об этом сообщает пишет Daily Mail. Первая причина биологическая — тесное пространство якобы позволяет мозгу животных активнее выделять эндорфины. Это значит, что в коробках коты чувствуют себя более счастливыми.

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При этом даже самые неудобные позы, которые домашние кошки принимают внутри коробок, позволяют им расслабиться и перестать тревожиться, сообщают учёные. Коробки дают котам ощущение безопасности и комфорта, а также позволяют снизить общий уровень агрессивности животного и способствует снижению напряжённости.

Ранее сообщалось, что ученые выяснили, как заставить кота и собаку стать друзьями.

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