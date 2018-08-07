Стало известно, какого цвета почти нет на государственных флагах

11:12, 07 августа 2018
Наука и IT
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Есть два флага, на которых можно найти фиолетовый \ Tapety na Pulpit

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Причины этого исключительно экономические. Долгое время фиолетовый цвет был большой редкостью и статусным символом, передает Би-би-си. Дело в том, что раньше этот цвет было трудно добыть. Раньше его получали из слизи морских раковин.

В Риме этот цвет был символом статуса. 

Окрасить ткань в фиолетовый цвет относительно дешево смогли только в 1856 году. Формулу открыл британский химик Уильям Генри Перкин.  

Но все же есть два флага, на которых можно найти фиолетовый. Попугай на флаге Доминики. И немного фиолетового есть на флаге Никарагуа.

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