Стало известно, какого цвета почти нет на государственных флагах
11:12, 07 августа 2018Наука и IT
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Причины этого исключительно экономические - раньше этот цвет было трудно добыть.
Есть два флага, на которых можно найти фиолетовый \ Tapety na Pulpit
Ни одна страна мира не использует фиолетовый, как основной цвет на своем флаге.
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Причины этого исключительно экономические. Долгое время фиолетовый цвет был большой редкостью и статусным символом, передает Би-би-си. Дело в том, что раньше этот цвет было трудно добыть. Раньше его получали из слизи морских раковин.
В Риме этот цвет был символом статуса.
Окрасить ткань в фиолетовый цвет относительно дешево смогли только в 1856 году. Формулу открыл британский химик Уильям Генри Перкин.
Но все же есть два флага, на которых можно найти фиолетовый. Попугай на флаге Доминики. И немного фиолетового есть на флаге Никарагуа.
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