Смартфон Google Pixel 3 XL показали на фото

Компания Google отказалась от двуцветной схемы оформления устройств.

Источник продемонстрировал новый смартфон от Google с одинарной камерой и полностью белой задней панелью.

Фотография нового флагманского устройства Google появилась на форуме разработчиков XDA Developers, пишет "Новое время".

Снимок нового гаджета разместил пользователь под ником dr.guru. Он отметил, что Pixel 3 XL получит вырез вверху экрана и массивную нижнюю рамку. По его словам, размеры моделей Google Pixel 3 XL и 2 XL почти одинаковы.

Снимок задней панели показывает, что компания Google отказалась от двухцветной схемы оформления устройств. Также на снимке виден сканер отпечатков пальцев и одинарная основная камера, что сейчас стало уже редкостью для флагманских гаджетов.

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В то же время, другие разработчики отмечают, что это - не финальный вариант устройства.

"Я действительно очень надеюсь, что Pixel 3 XL будет выглядеть так, тогда у меня не будет соблазна апгрейда. Если серьезно, это лишь один из десятков потенциальных финальных прототипов. Просто просмотрите видео о том, как менялось первое поколение Pixel, прежде чем перейти к окончательному дизайну. Google не настолько глуп", - подчеркивает участник форума под ником praveen6585.

По крайней мере одна из версий Pixel 3 получит 4 ГБ оперативной памяти и накопитель на 64 ГБ. Также источники сообщают о процессоре Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ — встроенной. Кроме того, от Google ждут обновления обеих камер и работу на Android P прямо из коробки.

Велика вероятность, что Pixel 3 и Pixel 3 XL будут, по традиции, показаны компанией Google 4 октября 2018 года. Это означает, что поставки устройств начнутся через пару недель после анонса, примерно 19 октября текущего года.