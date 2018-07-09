Орел, обезьяна и краб: NASА показало галактику и туманности, похожие на животных (видео)

Так, на видео можно увидеть туманности "Орла", "Головы обезьяны" и даже "Ската". Также есть и галактика "Мыши", туманности "Тарантула", "Краба", "Муравья".

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