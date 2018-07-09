Орел, обезьяна и краб: NASА показало галактику и туманности, похожие на животных (видео)

19:05, 09 июля 2018
Наука и IT
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Есть на видео и туманность "Голова лошади" / скриншот

NASА подготовило увлекательную подборку фото, сделанных с помощью телескопа "Хаббл" - можно увидеть туманности и галактики, удивительно похожих на животных.

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Так, на видео можно увидеть туманности "Орла", "Головы обезьяны" и даже "Ската". Также есть и галактика "Мыши", туманности "Тарантула", "Краба", "Муравья".

Ранее астрономы заявили о существовании девятой планеты в Солнечной системе.

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Теги: #галактика#Крабовидная туманность