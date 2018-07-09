Орел, обезьяна и краб: NASА показало галактику и туманности, похожие на животных (видео)
NASА подготовило увлекательную подборку фото, сделанных с помощью телескопа "Хаббл" - можно увидеть туманности и галактики, удивительно похожих на животных.
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Так, на видео можно увидеть туманности "Орла", "Головы обезьяны" и даже "Ската". Также есть и галактика "Мыши", туманности "Тарантула", "Краба", "Муравья".
Animal lover? Here are @NASAHubble views of nebulas, galaxies and other phenomena named for animals across the celestial universe. See these and more by following the telescope on @Instagram: https://t.co/jn1xZB5nRHpic.twitter.com/ouoYphp7sL— NASA (@NASA) July 8, 2018
Ранее астрономы заявили о существовании девятой планеты в Солнечной системе.