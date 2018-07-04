Google отрицает предоставление сторонним компаниям доступа к письмам пользователей Gmail

Там отметили, что никто в Google не читает письма пользователей. Исключение составляют случаи, когда пользователи сами просят их об этом и дают свое согласие.

Американская корпорация Google отрицает, что ряд сторонних компаний и их сотрудники получали доступ к письмам пользователей почтового сервиса Gmail.

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Директор отдела по защите данных Google Cloud Сьюзан Фрей заявила, что «прозрачность» является одним из главных принципов компании при работе с конфиденциальной информацией, передает kommersant.ru. Как пояснила Фрей, Google в автоматическом режиме обрабатывает электронные письма пользователей. «Это стандартная для индустрии практика, которая также позволяет нам вводить новые функции, что помогает вам быть более продуктивными», - отметила представительница корпорации.

Сьюзан Фрей подчеркнула, что «никто в Google не читает письма пользователей». «Исключение составляют случаи, когда вы сами просите нас об этом и даете свое согласие, или когда это требуется сделать в целях безопасности», - уточнили в компании. Google также напоминает, что перед установкой сторонних приложений необходимо читать информацию о том, к каким данным эти приложения получат доступ.

О том, что сторонние компании могут читать письма пользователей Gmail, сообщила The Wall Street Journal. Издание ссылается на 20 бывших и действующих сотрудников этих компаний. По информации WSJ, доступ к данным пользоваталей Gmail есть, в частности, у компании Return Path. Она собирает информацию о людях, которые с помощью электронной почты авторизировались в одном из бесплатных приложений в ее партнерской сети.