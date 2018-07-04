Мгновенно сжигает кожу: Китай заявил о создании лазерного оружия и готовности к массовому производству (фото)

В случае ситуации с захватом заложников оружие может быть использовано для стрельбы через окна по террористам и их временного лишения сознания.

Китайские военные заявили, что переносное лазерное оружие, способное поджечь мишень с большой дистанции, перестало быть исключительно предметом из научной фантастики, а воплотилось в жизнь,

Об этом сообщает South China Morning Post. Китай разработал новое портативное лазерное оружие, которое может уничтожить цель с большого расстояния, рассказали участвующие в создании новинки специалисты.

Лазерная штурмовая винтовка ZKZM-500 классифицируется как «нелетальная». Она создает пучок энергии, который нельзя увидеть невооруженным глазом, но который может проходить сквозь окна и вызывать «мгновенное обугливание» кожи и любых других живых тканей.

«Новое устройство способно сжечь одежду за несколько секунд...Таким образом, все тело человека подвергается опасности», — рассказал один из китайских оружейников.

Оружие калибра 15 мм весит три килограмма — даже меньше, чем АК-47 — и имеет убойную дальность 800 метров. Оружие может быть закреплено на автомобилях, лодках и самолетах.

В настоящее время оно готово к массовому производству, и первые образцы, скорее всего, будут переданы подразделениям по борьбе с терроризмом китайской полиции.

В случае ситуации с захватом заложников оружие может быть использовано для стрельбы через окна по террористам и их временного лишения сознания.