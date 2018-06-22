Youtube и Facebook вводят платную подписку
Видеосервис Youtube вводит платную подписку на некоторые каналы. Такая функция введена по инициативе популярных блогеров.
Как сообщает Bloomberg, платная подписка будет доступна для каналов с более 100 тысячами подписчиков.
Таким образом блоггеры смогут зарабатывать не только от рекламы, которая сейчас является главным источником прибыли, но и непосредственно от своих фанов.
"Это способ диверсификации доходов. Это то, о чем просили создатели роликов. Мы создаем продукт бок о бок с ними", - заявил главный директор по продукту Youtube Нил Мохан.
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В свою очередь Facebook начал тестировать функцию платных групп. Как сообщает TechCrunch, стоимость доступа к таким сообществам составит от 5 до 30 долларов США в месяц.
Функция будет доступна для больших сообществ. Администратор таким образом сможет монетизировать эксклюзивный контент, который он создает. Так, например, в основном сообществе появится возможность отправлять приглашения на подписку на эксклюзивные мастер-классы, курсы и прочее.
В ближайшее время нововведение опробуют администраторы ограниченного круга сообществ. Если эксперимент окажется успешным, такая возможность станет общедоступной.
Как сообщал УНИАН, с понедельника, 26 июня, в программе Messenger для iOS и Android появится видеореклама, причем с автоматическим воспроизведением.