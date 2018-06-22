Youtube и Facebook вводят платную подписку

Такая функция на Youtube введена по инициативе популярных блогеров, которые хотят монетизировать свой контент.

Видеосервис Youtube вводит платную подписку на некоторые каналы. Такая функция введена по инициативе популярных блогеров.

Как сообщает Bloomberg, платная подписка будет доступна для каналов с более 100 тысячами подписчиков.

Таким образом блоггеры смогут зарабатывать не только от рекламы, которая сейчас является главным источником прибыли, но и непосредственно от своих фанов.

"Это способ диверсификации доходов. Это то, о чем просили создатели роликов. Мы создаем продукт бок о бок с ними", - заявил главный директор по продукту Youtube Нил Мохан.

Читайте такжеКоличество пользователей Instagram превысило 1 миллиард

В свою очередь Facebook начал тестировать функцию платных групп. Как сообщает TechCrunch, стоимость доступа к таким сообществам составит от 5 до 30 долларов США в месяц.

Функция будет доступна для больших сообществ. Администратор таким образом сможет монетизировать эксклюзивный контент, который он создает. Так, например, в основном сообществе появится возможность отправлять приглашения на подписку на эксклюзивные мастер-классы, курсы и прочее.

В ближайшее время нововведение опробуют администраторы ограниченного круга сообществ. Если эксперимент окажется успешным, такая возможность станет общедоступной.

Как сообщал УНИАН, с понедельника, 26 июня, в программе Messenger для iOS и Android появится видеореклама, причем с автоматическим воспроизведением.