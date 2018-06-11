Альтернативная версия будущего: на презентации Microsoft показали трейлер ожидаемой игры Cyberpunk 2077 (видео)

В показанном на E3 2018 дебютном трейлере ролевого экшена Cyberpunk 2077 было обнаружено скрытое послание от разработчиков. В нем они сообщили некоторые подробности игры.

На пресс-конференции Microsoft официально представили горячо ожидаемый Cyberpunk 2077 от студии CD Projekt RED.

Авторы показали первый официальный трейлер проекта, который знакомит с протагонистом приключения и городом будушего Найт-Сити, в нём и развернётся нелинейный сюжет игры, пишет Playground.

Судя по увиденному, нас ожидает комплексное приключение с широким спектром действий и возможностей.

Кроме того, в показанном на E3 2018 дебютном трейлере ролевого экшена Cyberpunk 2077 было обнаружено скрытое послание от разработчиков. В нем игроделы сообщили некоторые подробности игры.

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"Если вы видите это сообщение, это значит, что вы посмотрели трейлер — наше видение киберпанка, альтернативной версии будущего, где Америка является разделенной на части, мегакорпорации управляют всеми аспектами цивилизованной жизни, а бандам принадлежит все остальное. Cyberpunk 2077 — это подлинный ролевой экшен. Здесь вы сможете создать персонажа и..., ладно, остальное вы узнаете на E3. Качество — это единственное, что нас вдохновляет. Это очень большая игра, но ..., если честно, мы пока не можем сообщить подробности. Как только мы объединим все это в один механизм, мы расскажем вам, чего стоит ожидать. Мы обещаем вам, что сообщим подробности до того как появится возможность оформить предзаказ", - сказано в сообщении.

Также напомним, что CD Projekt RED анонсировала Cyberpunk 2077 ещё в 2012 году. И вот через шесть долгих лет мы получили первый трейлер.

Cyberpunk 2077 от авторов Ведьмак 3: Дикая Охота основана на настольной игре Cyberpunk 2020, созданной Майком Пондсмитом.

Точную дату релиза пока не объявили, но уже известно, что ролевой экшен выйдет на PS4, Xbox One и PC.