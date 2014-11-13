В США "вырастили" из грибов биодронный беспилотник

Главную ценность изобретение представляет для военных и спецслужб: всем беспилотникам угрожают аварии, однако эти структуры не хотели бы, чтобы рухнувший на землю аппарат попал в руки противника. Преимущество биодрона в том, что после крушения он превращается в малозаметную и быстро высыхающую лужицу слизи.

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Корпус аппарата «выращен» из мицелия — вегетативного тела грибов, состоящего из тонких разветвленных нитей. Нью-йоркская фирма выращивает мицелий в форме дронов по заказу НАСА. На эту основу положили защитное покрытие из целлюлозы, выращенное бактериями. Наконец, целлюлозные листы покрыли белками, клонированными из слюны (именно эту жидкость насекомые используют для гидроизоляции гнезд). Микросхемы напечатали серебряной краской на основе наночастиц, чтобы максимально повысить биоразлагаемость устройства, сообщает Lenta.ru.

Части деталей пока не нашли органических заменителей: для первого полета биодрон оснастили винтами, аккумуляторами и приборами управления, позаимствованными у обычного механического квадрокоптера. Сейчас изобретатели ищут биологический источник для датчиков беспилотника — их конструируют с помощью бактерий Escherichia coli.

Инженеры предупреждают, что сложнее всего будет обеспечить безопасность полета: есть большой риск, что такие биодроны начнут растворяться уже в воздухе, попав под сильный дождь или снег.