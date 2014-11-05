В США использовали беспилотник для съемки "порно"

Видео размещено на специально созданном для этого сайте, сообщает Лента.ру.

В ролике сцены секса запечатлены с высоты птичьего полета на фоне живописных природных пейзажей. По словам авторов видео, это их ответ на использование беспилотников для военных целей — попытка заставить дроны послужить "делу любви".

Читайте такжеУченые установили время появления сексаРолик называется Drone Boning, в главных ролях заявлены Таггарт и Роузвуд (так звали героев киносериала «Полицейский из Беверли Хиллс» — друзей персонажа Эдди Мерфи). Авторство принадлежит нью-йоркской студии GHOST+COW FILMS, которая производит музыкальные и рекламные ролики, создает короткометражные фильмы.

С другой стороны, как сообщили создатели видео порталу Motherdoard, их работа обыгрывает всеобщую тревогу за конфиденциальность и неприкосновенность личной жизни.

«Все начиналось со смешных комментариев на тему приватности и вуайеризма, и вскорости мы решили снять об этом фильм», — сказали они.