Возмущенные пользователи Facebook привели к Капитолию "армию клонов" Цукерберга (фото)

11 апреля глава Facebook Марк Цукерберг выступит перед комитетами обеих палат конгресса США.

Возле Капитолия в Вашингтоне прошла акция "Fix Facebook" ("Почини Facebook"), организованная активистами Avaaz.org.

Ранее соцсеть оказалась в центре скандала из-за того, что личные данные 87 млн человек попали к британской консалтинговой компании Cambridge Analytica. Личная информация всех этих людей впоследствии передавалась третьим компаниям, в том числе и вовлеченным в американскую избирательную кампанию 2016 года.

11 апреля, как ожидается, глава компании Facebook Марк Цукерберг выступит перед комитетами обеих палат конгресса США по поводу утечки данных пользователей и ответит на вопросы конгрессменов.