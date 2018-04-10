Возмущенные пользователи Facebook привели к Капитолию "армию клонов" Цукерберга (фото)

20:45, 10 апреля 2018
Наука и IT
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REUTERS

Ранее соцсеть оказалась в центре скандала из-за того, что личные данные 87 млн человек попали к британской консалтинговой компании Cambridge Analytica. Личная информация всех этих людей впоследствии передавалась третьим компаниям, в том числе и вовлеченным в американскую избирательную кампанию 2016 года.

11 апреля, как ожидается, глава компании Facebook Марк Цукерберг выступит перед комитетами обеих палат конгресса США по поводу утечки данных пользователей и ответит на вопросы конгрессменов.

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Теги: #Facebook#утечка данных