Возмущенные пользователи Facebook привели к Капитолию "армию клонов" Цукерберга (фото)
20:45, 10 апреля 2018Наука и IT
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11 апреля глава Facebook Марк Цукерберг выступит перед комитетами обеих палат конгресса США.
REUTERS
Возле Капитолия в Вашингтоне прошла акция "Fix Facebook" ("Почини Facebook"), организованная активистами Avaaz.org.
Ранее соцсеть оказалась в центре скандала из-за того, что личные данные 87 млн человек попали к британской консалтинговой компании Cambridge Analytica. Личная информация всех этих людей впоследствии передавалась третьим компаниям, в том числе и вовлеченным в американскую избирательную кампанию 2016 года.
11 апреля, как ожидается, глава компании Facebook Марк Цукерберг выступит перед комитетами обеих палат конгресса США по поводу утечки данных пользователей и ответит на вопросы конгрессменов.
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