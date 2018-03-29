В Telegram объяснили причины сбоя в работе мессенджера

13:02, 29 марта 2018
Наука и IT
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Об этом он написал в своем Twitter.

«Отключение питания в кластере серверов Telegram вызывает проблемы в Европе. Мы работаем, чтобы исправить это, но многое зависит от того, когда провайдер центра обработки данных приведёт силовое оборудование в порядок», — написал в своём Twitter Дуров.

Как сообщал УНИАН, сегодня в работе Telegram произошёл масштабный сбой. Сбой зафиксирован не только в Украине, но и в России, Великобритании, Италии, Испании, Франции и Казахстане. 

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Теги: #Telegram#Павел Дуров