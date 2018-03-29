В работе Telegram произошёл масштабный сбой

Сбой зафиксирован не только в Украине, но и в России, Великобритании, Италии, Испании, Франции и Казахстане.

В работе популярного мессенджера Telegram произошёл сбой. Пользователи жалуются на невозможность отправить и получить сообщения.

Сбой зафиксирован не только в Украине, но и в России, Великобритании, Италии, Испании, Франции и Казахстане. Также о проблемах с мессенджером сообщают пользователи из США, Индии, Бразилии и Малайзии.

На странице Telegram в Twitter появилось следующее сообщение: "На данный момент наши пользователи в Европе, на Ближнем Востоке и в странах СНГ испытывают проблемы с подключением. Мы изучаем эту проблему и надеемся вскоре вернуть вас в интернет".

Как сообщал УНИАН, ранее «Роскомнадзор» заявил, что требует от Telegram предоставить ФСБ ключи для расшифровки данных в течение 15 дней. После того, как основатель Telegram Павел Дуров отказался это сделать, ведомство пообещало обратиться в суд для блокировки Telegram.