Европейское космическое агентство запустит телескоп для изучения атмосфер экзопланет

Астрономы смогут выяснить газовый состав атмосферы, обнаружить присутствие в нем водяных паров, углекислого газа, метана и других более редких компонентов.

Европейское космическое агентство (ESA) запустит на орбиту телескоп ARIEL, предназначенный для изучения атмосфер экзопланет (планет за пределами Солнечной системы).

В рамках миссии ARIEL изучит более тысячи известных на данный момент планетных систем, передает republic.

Основными целями телескопа будут планеты с температурой на поверхности выше 350 градусов с массой, превышающей земную в несколько раз, то есть те, которые непригодны для существования жизни.

С помощью полученных данных астрономы намереваются проследить связь между составом атмосферы планеты и типом ее материнской звезды, а также другими окружающими объектами.

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Исследования будут проводиться с помощью спектрального анализа: находящийся на борту телескопа спектрограф будет фиксировать спектр планеты во время ее прохождения по диску звезды. Таким образом астрономы смогут выяснить газовый состав атмосферы, обнаружить присутствие в нем водяных паров, углекислого газа, метана и других более редких компонентов.

Телескоп будет запущен в 2028 году, в общей сложности на его строительство будет потрачено €450 млн. После запуска он будет находиться на земной орбите в точке Лагранжа – там притяжения Земли и Солнца будут одинаковыми, поэтому зонд сможет долгое время оставаться неподвижным без дополнительных расходов топлива.

«ARIEL это логичный следующий шаг в развитии знаний об экзопланетах, который позволит нам больше узнать об их формировании и эволюции, а также поможет нам лучше понять место Земли во Вселенной», – описал основную концепцию миссии Гюнтер Газигер, директор департамента науки в ESA.

ARIEL станет первым телескопом на геостационарной орбите, который будет предназначен исключительно для изучения атмосферы экзопланет. Телескоп «Джеймс Уэбб», который через несколько лет запустит NASA, также будет вести такие наблюдения, однако это будет лишь одной из немногих его побочных миссий.

Сейчас у ESA есть несколько других проектов, направленных на разнообразное изучение экзопланет. Так в конце 2018 года агентство намеревается запустить космический телескоп CHEOPS, который будет специализироваться на оценке непосредственно самих небесных тел – их размеров и плотности. В рамках миссии PLATO, старт которой намечен на 2026 год, предполагается, в том числе, изучение диаметров и масс экзопланет, по своим свойствам приближенных к Земле.