СМИ рассказали о приборе от украинских изобретателей, которым NASA будет измерять давление астронавтов (видео)
NASA будет измерять давление астронавтов прибором от украинских изобретателей.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
Умный браслет, аналогов которому нет во всем мире, изобрели украинские изобретатели. Гаджетом уже заинтересовались в NASA и сказали, что такой девайс обязательно должен иметь каждый астронавт.
Браслет достаточно просто надеть на запястье, чтобы измерить свое давление.
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Работает гаджет по принципу формулы Моенса-Кортвега, которая связывает пульсовые волны с артериальным давлением.
На проект собирали деньги всем миром, однако потом на него обратила внимание NASA, которая и решила, что украинскому изобретения быть в космосе.
После клинических исследований гаджет станет доступным и для обычных людей.