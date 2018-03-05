СМИ рассказали о приборе от украинских изобретателей, которым NASA будет измерять давление астронавтов (видео)

Умный браслет, аналогов которому нет во всем мире, изобрели украинские изобретатели.

NASA будет измерять давление астронавтов прибором от украинских изобретателей.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Умный браслет, аналогов которому нет во всем мире, изобрели украинские изобретатели. Гаджетом уже заинтересовались в NASA и сказали, что такой девайс обязательно должен иметь каждый астронавт.

Браслет достаточно просто надеть на запястье, чтобы измерить свое давление.

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Работает гаджет по принципу формулы Моенса-Кортвега, которая связывает пульсовые волны с артериальным давлением.

На проект собирали деньги всем миром, однако потом на него обратила внимание NASA, которая и решила, что украинскому изобретения быть в космосе.

После клинических исследований гаджет станет доступным и для обычных людей.