Российские хакеры проникли в компьютерную сеть МИД и Минобороны Германии - СМИ

Серверы, на которые осуществлена атака, считались особенно надежно защищенными от нападений извне.

Хакерская группа APT28, которую связывают с Россией, проникла в административную правительственную сеть Германии.

Об этом сообщает в среду, 28 февраля, агентство dpa со ссылкой на источники в кругах безопасности, передает Deutsche Welle.

Сообщается, что атака хакеров, которая предположительно продолжалась целый год, была разоблачена в декабре прошлого года. Сейчас ведется расследование, насколько глубоко в сеть могли проникнуть злоумышленники. Пока неизвестно, сколько данных они могли перехватить за это время. По данным источников dpa, известно, что хакеры успешно атаковали, по меньшей мере, министерства иностранных дел и обороны Германии.

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В министерстве внутренних дел Германии подтвердили факт кибернападения, но заявили, что ситуация на данный момент находится под полным контролем и расследуется соответствующими органами безопасности страны. Информацию по источнику происхождения, распространенную в СМИ, представитель министерства отказался комментировать.

По данным источников dpa, в результате атаки хакерам удалось проникнуть в так называемую "Информационную сеть Берлин-Бонн" (IVBB), которая используется Ведомством федерального канцлера Германии, федеральными министерствами и службами безопасности, но также Бундестагом и Бундесратом. Серверы, на которые осуществлена атака, считались особенно надежно защищенными от нападений извне.

ИТ-эксперты стран Запада связывают группировки APT28 с Россией. Хакерская группа APT28, также известная как Fancy Bear, осуществляет кибератаки на государственные, информационные, военные и другие структуры разных стран. Группу подозревают, в частности, в осуществлении масштабной атаки на внутреннюю сеть Бундестага в мае 2015 года. Тогда злоумышленники получили доступ к 14 серверам, среди которых был и главный сервер системы со всеми данными для доступа к внутренней сети парламента. В частности, и немецкие спецслужбы исходят из того, что за атакой стоят хакеры, связанные с правительственными структурами России.