Местные ТГ-каналы сообщают, что предварительно, причиной ЧП могла стать атака ВСУ, предпринятая в начале четвëртого ночи, поскольку местные жители в это время слышали звуки взрывов.

На Крымском мосту обрушился один из пролетов, движение транспорта полностью остановлено.

Как сообщает "глава" временно оккупированного Крыма Сергей Аксенов, произошло "чрезвычайное происшествие" в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края.

Сообщается, что движение транспорта по мосту полностью остановлено, на подъезде к мосту образовалась многокилометровая пробка.

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"Учитывая сложившуюся ситуацию, прошу жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы", - заявил Аксенов.

При этом, как пишут российские ТГ-каналы, по предварительным данным как минимум 2 человека погибли в результате падения пролета Крымского моста. Еще один пострадал.

Официальной информации по этому поводу пока не поступало.

Также сообщают, что предварительно, причиной ЧП могла стать атака ВСУ, предпринятая в начале четвëртого ночи поскольку местные жители в это время слышали звуки взрывов.

Здоровье у Крымского моста уже не то

В результате подрыва грузовика на Крымском мосту в октябре 2022 года обрушились два автомобильных пролета.

С того времени россияне постоянно дрожат за безопасность моста. В частности, 10 июля снова заявили, что ВСУ пытались атаковать мост ракетами С-200.

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