Американская светская львица Пэрис Хилтон интересуется приобретением гостиницы “Днепр” на Крещатике. Предполагается, что таким образом “Днепр” станет одной из первых гостиниц в новой сети американки.

Об этом сообщает блогер Сергей Наумович в своей странице в Facebook.

Указано, что о намерениях Хилтон стало известно от ее юридической команды, попросившей об анонимности.

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В прошлом году Пэрис Хилтон изучала возможность приобрести гостиничный комплекс на Закарпатье. О нем Хилтон узнала весной 2018, когда выступала на открытии отеля во Львове. Во Львов Хилтон прилетала вместе со своим бойфрендом Крисом Зилкой, дедушка которого родился в Украине.

Предполагается, что сеть гостиниц американской актрисы, куда планируется включить объекты в Украине, будет называться “Пэрис”. Сеть “Пэрис” должна стать конкурентом отелей “Хилтон”. Вероятно, так американская актриса хочет доказать, что способна сама построить гостиничную империю даже без наследства от своего деда Бэррона Хилтона.

Приватизационный аукцион по гостинице “Днепр” запланирован на 15 июля. Начальная цена “Днепра” составляет 80 млн грн. Планируется, что торги будут демонстрироваться в режиме онлайн.

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