Жаркое в съедобном горшочке - идеальное сочетание нежного мяса и вкусного теста.

Жаркое - это прекрасный вариант ужина или праздничного обеда. Нежное мясо с мягкими разваренными овощами понравится абсолютно всем.

Предлагаем приготовить очень необычное и сытное жаркое в съедобном горшочке из песочного теста. Этот рецепт очень надежный: тесто не разваливается и не трескается, а хорошо держит начинку.

Жаркое в съедобном горшочке - пошаговый рецепт

Для теста:

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Мука - 2,5 ст.л.

Сметана - 5 ст.л.

Майонез - 4 ст.л.

Водка - 1 ч.л.

Маргарин - 100 г.

Яйцо для смазывания теста - 1 шт.

Для начинки:

Картошка - 3-4 шт.

Морковь - 1 шт.

Лук крупный - 1 шт.

Помидор - 2 шт.

Чеснок - 3 зубчика.

Сметана 30% - 200 г.

Специи для картофеля - 0.5 ч.л.

Мясо - 500 г.

Подсолнечное масло - 4 ст.л.

Соль, специи, зелень по вкусу.

Маргарин растопить, смешать с майонезом, сметаной и водкой. Посолить и поперчить, перемешать смесь. Всыпать муку и замесить руками эластичное тесто. Накрыть пленкой и убрать на 30 минут в холодильник.

Картофель нарезать кубиками и отварить до полуготовности (10 минут). Мясо нарезать небольшими кусочками и обжарить на сковороде с ложкой масла до румяной корочки. Затем посолить мясо, полностью залить горячей водой и тушить под крышкой до полуготовности (20-40 минут в зависимости от вида мяса). Лук, морковь и помидоры мелко нарезать, выдавить чеснок через пресс.

С мяса слить бульон - он ещё пригодится. Мясо оставить в сковороде. Залить мясо тремя ложками масла, специями и зеленью. Добавить к мясу все овощи кроме картошки и обжаривать 5 минут.

Тесто разделить на большую часть для горшка и маленькую для "крышечки". Возьмите форму для выпечки, с помощью которой слепите "горшок" и смажьте её масло. Из теста сформируйте "горшочек" с высокими бортами. Желательно, чтобы бортики были длиннее формы. На дно горшочка выложите картофель со специями, затем сметану и мясо с овощами.

Остальную часть теста раскатать в круг и накройте горшок. Защипните по краям. Посередине "крышки" вырежьте небольшую дырку и влейте 50 мл бульона. Смазать верхушку яйцом. Запекать блюдо в духовке 30 минут при 180°. Затем достаньте горшочек, подлейте ещё немного бульона в дырочку. Убавьте температуру до 160° и запекайте ещё 30 минут.

Перед подачей достаньте блюдо из духовки и слегка остудите. Достаньте горшочек из формы и дайте постоять 10 минут. Затем острым длинным ножом осторожно срежьте верхушку. Посыпьте жаркое рубленной зеленью и подавайте к столу.

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