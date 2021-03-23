Множество вкусных и сытных блюд можно создать из цветной капусты.

Из цветной капусты можно приготовить немало вкусных блюд. Ее отваривают, тушат и запекают, обжаривают и добавляют, в частности, в салаты, супы, гарниры к мясным и рыбным блюдам.

Цветная капуста в кляре

Капуста цветная - 400 г

Молоко - 100 мл

Вода - 4 л

Лист лавровый - 2 шт.

Соль - 2 ст. л. (+ для варки по вкусу)

Для кляра

Яйцо куриное - 2 шт.

Подсолнечное масло - 5 мл

Вино белое сухое - 15 мл

Соль, перец черный молотый - по вкусу

Базилик сушеный - по вкусу

Вода газированная - 50 мл

Сок лимонный - несколько капель

Мука пшеничная-100 г

Для жарки

Подсолнечное масло

Растворить в холодной воде соль (1 ст. л. на 1 л жидкости) и опустить в воду капусту, чтобы избавиться от возможных различных жучков. Тем временем следует поставить на огонь кастрюлю с водой, чтобы закипела.

Читайте такжеРумяно-золотистая запеченная утка: как приготовить вкусную птицу в рукавеПриготовление кляра. Желтки отделить от белков. Белки отправить в холодильник. К желткам добавить масло, газировку, немного вина, соль и специи. Все взбить венчиком. Постепенно всыпать просеянную муку. Поставить кляр в холодильник на 10-15 минут.

Капусту промыть и поделить на соцветия.

Закипевшую воду посолить. Добавить молоко и лавровый лист.

Сложить капусту в дуршлаг, опустить в воду и варить около 3 минут. Вынуть и промыть холодной водой, обсушить бумажными полотенцами. Затем просеять на капусту муку.

Достать белки из холодильника, добавить щепотку соли и пару капель лимонного сока, взбить их миксером до крутых пиков. Аккуратно вмешать белки в кляр.

Опускать в кляр капусту и выкладывать в кипящее в сотейнике подсолнечное масло. Жарить по 1-2 минуте с обеих сторон. Выложить соцветия капусты на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла.

Запеченная в соусе цветная капуста с курицей

Филе куриное - 600 г

Капуста цветная - 1 кг

Растительное масло

Сыр твердый - 100 г

Зелень - по вкусу

Для соуса

Лук репчатый - 1 шт.

Чеснок - 3 зубчика

Перец сладкий - 1 шт.

Помидор - 2 шт.

Томатная паста - 3 ст. л.

Вода - 1 ст.

Сахар - по вкусу

Соль, перец черный молотый - по вкусу

Разобрать на соцветия цветную капусту. Опустить в кипящую подсоленную воду на 5 минут. Откинуть на дуршлаг и слить лишнюю жидкость.

Куриное филе нарезать на кусочки, посолить, поперчить и выложить в разогретую с маслом сковороду. Обжарить мясо на сильном огне со всех сторон.

Смазать форму маслом и выложить половину капусты. Вторым слоем положить курицу.

Приготовление соуса. Нарезанный лук и чеснок слегка обжарить. Добавить нарезанные помидоры, сладкий перец и тушить 5 минут.

В миске смешать томатную пасту, воду, соль, перец молотый и сахар. Можно добавить 3 столовые ложки сметаны. Добавить томатную смесь к овощам, перемешать и тушить соус 1-2 минуты.

Выложить половину соуса на мясо. Поверх положить вторую половину капусты, полить ее оставшимся соусом. Посыпать блюдо тертым сыром, зеленью и отправить в разогретую до 180-190 °С духовку на 30 минут.

Цветная капуста по-корейски

Капуста цветная - 500 г

Морковь - 2 шт.

Растительное масло - 4 ст. л.

Вода - 4 ст. л.

Соль - 2 ч. л.

Сахар - 1,5 ст. л.

Лимонный сок - 3 ст. л.

Перец острый - 1 шт.

Укроп

Кинза

Зеленый лук - перо

Чеснок - 2 зубчика

Кориандр - 1 ч. л.

Разобрать кочан капусты на соцветия. Морковь натереть на корейской терке.

Читайте такжеСочные свиные ребрышки: рецепты приготовления вкусного мясаИзмельчить зелень и мелко нарезать острый перец. Чеснок выдавить непосредственно перед смешиванием.

Отварить капусту в подсоленной воде (если соцветия маленькие, то 3-4 минуты). Выложить капусту в дуршлаг, чтобы стекла жидкость.

В кастрюльке, в которой варилась капуста, оставить 4-5 ложек жидкости. Добавить в нее лимонный сок (или уксус), растительное масло, соль и сахар. Довести до кипения, чтобы растаял сахар.

Горячим отваром залить капусту, морковь, зелень, чеснок, кориандр и острый перец. Тщательно перемешать. Отправить салат на несколько часов в холодильник, чтобы настоялся.

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Автор: Алина Вишневская