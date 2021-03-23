Из цветной капусты можно приготовить немало вкусных блюд. Ее отваривают, тушат и запекают, обжаривают и добавляют, в частности, в салаты, супы, гарниры к мясным и рыбным блюдам.
Цветная капуста в кляре
- Капуста цветная - 400 г
- Молоко - 100 мл
- Вода - 4 л
- Лист лавровый - 2 шт.
- Соль - 2 ст. л. (+ для варки по вкусу)
Для кляра
- Яйцо куриное - 2 шт.
- Подсолнечное масло - 5 мл
- Вино белое сухое - 15 мл
- Соль, перец черный молотый - по вкусу
- Базилик сушеный - по вкусу
- Вода газированная - 50 мл
- Сок лимонный - несколько капель
- Мука пшеничная-100 г
Для жарки
- Подсолнечное масло
Растворить в холодной воде соль (1 ст. л. на 1 л жидкости) и опустить в воду капусту, чтобы избавиться от возможных различных жучков. Тем временем следует поставить на огонь кастрюлю с водой, чтобы закипела.
Читайте такжеРумяно-золотистая запеченная утка: как приготовить вкусную птицу в рукавеПриготовление кляра. Желтки отделить от белков. Белки отправить в холодильник. К желткам добавить масло, газировку, немного вина, соль и специи. Все взбить венчиком. Постепенно всыпать просеянную муку. Поставить кляр в холодильник на 10-15 минут.
Капусту промыть и поделить на соцветия.
Закипевшую воду посолить. Добавить молоко и лавровый лист.
Сложить капусту в дуршлаг, опустить в воду и варить около 3 минут. Вынуть и промыть холодной водой, обсушить бумажными полотенцами. Затем просеять на капусту муку.
Достать белки из холодильника, добавить щепотку соли и пару капель лимонного сока, взбить их миксером до крутых пиков. Аккуратно вмешать белки в кляр.
Опускать в кляр капусту и выкладывать в кипящее в сотейнике подсолнечное масло. Жарить по 1-2 минуте с обеих сторон. Выложить соцветия капусты на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла.
Запеченная в соусе цветная капуста с курицей
- Филе куриное - 600 г
- Капуста цветная - 1 кг
- Растительное масло
- Сыр твердый - 100 г
- Зелень - по вкусу
Для соуса
- Лук репчатый - 1 шт.
- Чеснок - 3 зубчика
- Перец сладкий - 1 шт.
- Помидор - 2 шт.
- Томатная паста - 3 ст. л.
- Вода - 1 ст.
- Сахар - по вкусу
- Соль, перец черный молотый - по вкусу
Разобрать на соцветия цветную капусту. Опустить в кипящую подсоленную воду на 5 минут. Откинуть на дуршлаг и слить лишнюю жидкость.
Куриное филе нарезать на кусочки, посолить, поперчить и выложить в разогретую с маслом сковороду. Обжарить мясо на сильном огне со всех сторон.
Смазать форму маслом и выложить половину капусты. Вторым слоем положить курицу.
Приготовление соуса. Нарезанный лук и чеснок слегка обжарить. Добавить нарезанные помидоры, сладкий перец и тушить 5 минут.
В миске смешать томатную пасту, воду, соль, перец молотый и сахар. Можно добавить 3 столовые ложки сметаны. Добавить томатную смесь к овощам, перемешать и тушить соус 1-2 минуты.
Выложить половину соуса на мясо. Поверх положить вторую половину капусты, полить ее оставшимся соусом. Посыпать блюдо тертым сыром, зеленью и отправить в разогретую до 180-190 °С духовку на 30 минут.
Цветная капуста по-корейски
- Капуста цветная - 500 г
- Морковь - 2 шт.
- Растительное масло - 4 ст. л.
- Вода - 4 ст. л.
- Соль - 2 ч. л.
- Сахар - 1,5 ст. л.
- Лимонный сок - 3 ст. л.
- Перец острый - 1 шт.
- Укроп
- Кинза
- Зеленый лук - перо
- Чеснок - 2 зубчика
- Кориандр - 1 ч. л.
Разобрать кочан капусты на соцветия. Морковь натереть на корейской терке.
Читайте такжеСочные свиные ребрышки: рецепты приготовления вкусного мясаИзмельчить зелень и мелко нарезать острый перец. Чеснок выдавить непосредственно перед смешиванием.
Отварить капусту в подсоленной воде (если соцветия маленькие, то 3-4 минуты). Выложить капусту в дуршлаг, чтобы стекла жидкость.
В кастрюльке, в которой варилась капуста, оставить 4-5 ложек жидкости. Добавить в нее лимонный сок (или уксус), растительное масло, соль и сахар. Довести до кипения, чтобы растаял сахар.
Горячим отваром залить капусту, морковь, зелень, чеснок, кориандр и острый перец. Тщательно перемешать. Отправить салат на несколько часов в холодильник, чтобы настоялся.
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