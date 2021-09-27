Ароматная кукурузная каша может быть основой для гарнира, салата, запеканки или десерта.

Кукурузная каша – очень питательное, вкусное и диетическое блюдо. Она прекрасно усваивается организмом и рекомендуется для детского питания, а её калорийность составляет всего 140 ккал/100 г. Такая каша может быть как соленой (с грибами, брынзой или шкварками), так и сладкой (с изюмом, ягодами, вареньем).

Вариации кукурузной каши существуют у многих народов мира: итальянская полента, молдавская и румынская мамалыга, украинский банош. Сварить такую крупу совсем не сложно, если придерживаться пропорций. Готовить кашу можно на молоке или воде.

Как варить кукурузную кашу: пошаговая инструкция

Промойте крупу под проточной водой 2-3 раза. Для средней консистенции каши возьмите соотношение крупы и воды 1:4. Если долить воды, то каша будет напомнить жидкую манную кашу. При соотношении 1:2 кукурузная каша будет густой. В кастрюле с толстым дном доведите до кипения воду или молоко. В кипящую жидкость всыпьте соль или сахар. Всыпьте крупу. Варите кукурузную крупу 25-30 минут на маленьком огне под крышкой. Периодически помешивайте крупу чтобы она не пригорела.

Как варить кукурузную кашу в мультиварке

Крупу хорошо промойте и всыпьте в чашу мультиварки. Залейте водой или смесью молока и воды. Жидкости должно быть в 4 раза больше, чем крупы. Посолите кашу и готовьте 50 минут в режиме "Молочная каша" или "Каша".

Что добавить в кукурузную кашу

Чтобы каша была вкуснее, за 3 минуты до готовности в неё можно добавить обжаренные овощи или грибы, кусочек сливочного масла, жаренные помидоры, натертую брынзу, шкварки, специи по вкусу, зелень. В сладкую кашу в середину варки вливают стакан горячего молока, а в конце приготовления добавляют фрукты, орехи, варенье.

Как приготовить банош

Украинский банош – это густая кукурузная каша, сваренная на сливках или сметане. Блюдо идеально сочетается с грибами, шкварками, зеленью и жареным луком. Вкусный рецепт баноша мы публиковали на нашем сайте.

Как варить кукурузную кашу: рецепт с видео

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Автор: Екатерина Пулатова