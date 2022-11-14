Православные верующие каждый год соблюдают сорокадневный Рождественский пост, который заканчивается в Сочельник - канун Рождества Христова. Этот пост считается одним из самых строгих в году и необходим, чтобы очистить свои душу и тело перед великим праздником. УНИАН расскажет, что можно есть в Рождественский пост мирянам.
- Рождественский пост 2022 - периоды и правила
- Что можно есть в Рождественский пост мирянам - список продуктов
- Питание в пост по дням в Рождественский пост - график
Ранее мы говорили о том, когда именно наступит Рождественский пост 2022-2023 и в чем его главные особенности.
Рождественский пост 2022 - периоды и правила
Известно, что Рождественский пост длится 40 дней - это меньше, чем в Великом, но также очень трудно, особенно для неподготовленных людей. До конца поста доходят не все, но тех, у кого это получится, Господь щедро наградит.
Рождественский пост разделен на три этапа:
- первый - с 28 ноября по 19 декабря;
- второй - с 20 декабря по 1 января;
- третий - с 2 января по 6 января.
Каждый этап отличается от предыдущего разнообразием в рационе. Чем ближе конец поста - тем строже запреты, к примеру, если в самом начале мирянам разрешены рыба и масло, то в конце рацион меняется и практически полностью состоит из сухоядения.
Что можно есть в Рождественский пост мирянам - список продуктов
Для тех, кто решил соблюдать пост впервые, есть важная рекомендация - не пугаться головокружения и легкой тошноты. Такие симптомы появляются из-за резкого перехода организма на новый рацион - вскоре они исчезнут, зато появятся легкость и энергия.
Список продуктов, которые можно и нельзя есть на Четыредесятницу, выглядит так:
В целом, запрет наложен только на пищу животного происхождения, остальные продукты можно добавлять или убирать, посоветовавшись с духовным наставником. Главное - разделить питание на 5-6 раз в день, включая перекусы, и есть через каждые 2-3 часа. Так вы не проголодаетесь и не будете чувствовать особых лишений.
Продукты не обязательно есть именно сырыми - их можно тушить, варить или запекать в духовке. Варить супы и постные каши, делать запеканки и пирожки, главное, чтобы пища была постной.
Питание в пост по дням в Рождественский пост - график
В качестве напоминания, мы составили подробный список того, что можно есть в тот или иной день поста:
- 28-29 ноября - любые виды рыбы, каша без масла;
- 30 ноября - продукты растительного происхождения;
- 1-2 декабря - овощи с грибами, каша с добавлением масла;
- 3-4 декабря - рыба, крупа с маслом;
- 5 декабря - фрукты с овощами, крупа;
- 6 декабря - рыба, орехи, овощи, каши;
- 7 декабря - растительная пища;
- 8-9 декабря - растительная пища с маслом;
- 10-11 декабря - рыбные блюда, овощи;
- 12 декабря - овощные супы, фрукты;
- 13 декабря - рыбные блюда с овощами;
- 14 декабря - супы с крупой и овощами;
- 15 декабря - растительная пища с добавлением масла;
- 16 декабря - фрукты, тушеные овощи;
- 17-18 декабря - рыбные блюда с гарниром из овощей;
- 19-20 декабря - любая рыба, фрукты, крупы с маслом;
- 21 декабря - растительная пища;
- 22 декабря - грибы, овощные рагу, каша с маслом;
- 23 декабря - овощи без масла, супы;
- 24-25 декабря - горячая растительная пища с растительным маслом, рыба;
- 26-29 декабря - любые каши с добавлением масла;
- 30 декабря - растительная пища;
- 31 декабря - фрукты, овощи, орехи, ягоды;
- 1 января - постная каша без масла;
- 2 января - только сухофрукты, орехи;
- 3 января - сырые и печеные фрукты с овощами;
- 4 января - только сухофрукты, орехи;
- 5 января - супы на овощном бульоне, овощи на пару;
- 6 января - только сухофрукты, орехи.
В первый этап (с 28 ноября по 19 декабря) - по понедельникам можно употреблять продукты растительного происхождения, а по вторникам, четвергам и субботам разрешено добавлять рыбу и масло. Среда, пятница - сухоядение.
Второй этап (с 20 декабря по 1 января) - по понедельникам можно есть растительную пищу без масла, по вторникам и четвергам - растительную пищу с маслом, по средам и пятницам - сухоядение, а по субботам и воскресеньям миряне вольны отведать горячей пищи с маслом и рыбу.
Третий этап (со 2 по 6 января) - самый строгий. В понедельник, среду и пятницу верующие должны соблюдать сухоядение. Во вторник и четверг разрешена горячая пища без масла, а в субботу и воскресенье - горячая пища с маслом.