Как правильно поститься в Рождественский пост и какую пищу можно употреблять в зависимости от дня недели - узнайте в материале УНИАН.

Православные верующие каждый год соблюдают сорокадневный Рождественский пост, который заканчивается в Сочельник - канун Рождества Христова. Этот пост считается одним из самых строгих в году и необходим, чтобы очистить свои душу и тело перед великим праздником. УНИАН расскажет, что можно есть в Рождественский пост мирянам.

Ранее мы говорили о том, когда именно наступит Рождественский пост 2022-2023 и в чем его главные особенности.

Рождественский пост 2022 - периоды и правила

Известно, что Рождественский пост длится 40 дней - это меньше, чем в Великом, но также очень трудно, особенно для неподготовленных людей. До конца поста доходят не все, но тех, у кого это получится, Господь щедро наградит.

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Рождественский пост разделен на три этапа:

первый - с 28 ноября по 19 декабря;

второй - с 20 декабря по 1 января;

третий - с 2 января по 6 января.

Каждый этап отличается от предыдущего разнообразием в рационе. Чем ближе конец поста - тем строже запреты, к примеру, если в самом начале мирянам разрешены рыба и масло, то в конце рацион меняется и практически полностью состоит из сухоядения.

Что можно есть в Рождественский пост мирянам - список продуктов

Для тех, кто решил соблюдать пост впервые, есть важная рекомендация - не пугаться головокружения и легкой тошноты. Такие симптомы появляются из-за резкого перехода организма на новый рацион - вскоре они исчезнут, зато появятся легкость и энергия.

Список продуктов, которые можно и нельзя есть на Четыредесятницу, выглядит так:

В целом, запрет наложен только на пищу животного происхождения, остальные продукты можно добавлять или убирать, посоветовавшись с духовным наставником. Главное - разделить питание на 5-6 раз в день, включая перекусы, и есть через каждые 2-3 часа. Так вы не проголодаетесь и не будете чувствовать особых лишений.

Продукты не обязательно есть именно сырыми - их можно тушить, варить или запекать в духовке. Варить супы и постные каши, делать запеканки и пирожки, главное, чтобы пища была постной.

Питание в пост по дням в Рождественский пост - график

В качестве напоминания, мы составили подробный список того, что можно есть в тот или иной день поста:

28-29 ноября - любые виды рыбы, каша без масла;

- любые виды рыбы, каша без масла; 30 ноября - продукты растительного происхождения;

- продукты растительного происхождения; 1-2 декабря - овощи с грибами, каша с добавлением масла;

- овощи с грибами, каша с добавлением масла; 3-4 декабря - рыба, крупа с маслом;

- рыба, крупа с маслом; 5 декабря - фрукты с овощами, крупа;

- фрукты с овощами, крупа; 6 декабря - рыба, орехи, овощи, каши;

- рыба, орехи, овощи, каши; 7 декабря - растительная пища;

- растительная пища; 8-9 декабря - растительная пища с маслом;

- растительная пища с маслом; 10-11 декабря - рыбные блюда, овощи;

- рыбные блюда, овощи; 12 декабря - овощные супы, фрукты;

- овощные супы, фрукты; 13 декабря - рыбные блюда с овощами;

- рыбные блюда с овощами; 14 декабря - супы с крупой и овощами;

- супы с крупой и овощами; 15 декабря - растительная пища с добавлением масла;

- растительная пища с добавлением масла; 16 декабря - фрукты, тушеные овощи;

- фрукты, тушеные овощи; 17-18 декабря - рыбные блюда с гарниром из овощей;

- рыбные блюда с гарниром из овощей; 19-20 декабря - любая рыба, фрукты, крупы с маслом;

- любая рыба, фрукты, крупы с маслом; 21 декабря - растительная пища;

- растительная пища; 22 декабря - грибы, овощные рагу, каша с маслом;

- грибы, овощные рагу, каша с маслом; 23 декабря - овощи без масла, супы;

- овощи без масла, супы; 24-25 декабря - горячая растительная пища с растительным маслом, рыба;

- горячая растительная пища с растительным маслом, рыба; 26-29 декабря - любые каши с добавлением масла;

- любые каши с добавлением масла; 30 декабря - растительная пища;

- растительная пища; 31 декабря - фрукты, овощи, орехи, ягоды;

- фрукты, овощи, орехи, ягоды; 1 января - постная каша без масла;

- постная каша без масла; 2 января - только сухофрукты, орехи;

- только сухофрукты, орехи; 3 января - сырые и печеные фрукты с овощами;

- сырые и печеные фрукты с овощами; 4 января - только сухофрукты, орехи;

- только сухофрукты, орехи; 5 января - супы на овощном бульоне, овощи на пару;

- супы на овощном бульоне, овощи на пару; 6 января - только сухофрукты, орехи.

В первый этап (с 28 ноября по 19 декабря) - по понедельникам можно употреблять продукты растительного происхождения, а по вторникам, четвергам и субботам разрешено добавлять рыбу и масло. Среда, пятница - сухоядение.

Второй этап (с 20 декабря по 1 января) - по понедельникам можно есть растительную пищу без масла, по вторникам и четвергам - растительную пищу с маслом, по средам и пятницам - сухоядение, а по субботам и воскресеньям миряне вольны отведать горячей пищи с маслом и рыбу.

Третий этап (со 2 по 6 января) - самый строгий. В понедельник, среду и пятницу верующие должны соблюдать сухоядение. Во вторник и четверг разрешена горячая пища без масла, а в субботу и воскресенье - горячая пища с маслом.

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