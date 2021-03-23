Запеченная в духовке утка – это всегда по-праздничному вкусно. Приготовленная в рукаве птица получается сочной, ароматной и красивой. Румяная золотистая уточка будет главным украшением любого стола.
Утка в рукаве с апельсинами
- Утка - 2 кг
- Апельсин - 3 шт.
- Сельдерей (черешки) - 2-4 шт.
- Лимон - 1 шт.
- Соль, перец - по вкусу
- Специи - по вкусу (шалфей, прованские травы, розмарин)
- Оливковое масло - 1 ст. л.
- Вино белое сладкое - 2 ст. л.
- Мед - 2 ст. л.
Утку нужно выпотрошить, обрезать кончики крыльев, хвост, лишний жир и лишнюю шкуру.
Читайте такжеСочные свиные ребрышки: рецепты приготовления вкусного мясаВ большой миске смешать до однородности сок лимона, сок одного апельсина, соль, перец, специи и оливковое масло. Положить утку в полученный маринад и отправить мариноваться в холодильник на 1-6 часов (чем дольше будет мариноваться – тем ощутимее будет вкус фруктов).
Один апельсин нарезать на четыре части. Замаринованную утку нафаршировать черешками сельдерея и четвертинками апельсина, положить в слегка смазанную растительным маслом форму для запекания.
Отправить утку в разогретую до 190°С духовку. Запекать примерно 2 часа, каждые 20 минут поливая утку выделяющимся соком.
Приготовление глазури. Смешать сок одного апельсина, мед и вино. Довести смесь до кипения и варить до консистенции сиропа, после чего снять с огня.
Достать утку из духовки, выбросить сельдерей и апельсин, находившиеся внутри. Полить птицу сверху горячей глазурью и можно подавать к столу.
Утка в рукаве с яблоками и чесноком
- Утка - 1 шт.
- Яблоки - 1 кг
- Чеснок - 7-8 зубчиков
- Соль - 2 щепотки
- Смесь пряных трав - 1-2 пучок
- Перец черный - 1-2 щепотки
- Мед - 1 ст. л.
- Масло подсолнечное - 1 ст. л.
Утку выпотрошить, промыть, обсушить. Отрезать лишний жир и кожу, срезать кончики крыльев.
Приготовление маринада. К смеси пряных трав, перца и соли добавить мед и подсолнечное масло. Чеснок пропустить через чесночницу, добавить в маринад и все перемешать.
Смазать утку полученной смесью и оставить мариноваться на 20-30 минут. Птицу можно сразу положить в рукав для запекания.
Часть яблок нарезать крупными кусочками, удаляя сердцевину и косточки, оставшуюся часть – оставить целыми. Нафаршировать утку нарезанными яблоками и скрепить противоположные края зубочистками, чтобы яблоки не выпадали. Целые яблоки разложить вокруг утки. Рукав завязать и отправить противень с уткой в духовку.
Запекать птицу 2 часа при температуре 180-190°С. Перед выключением можно надрезать рукав сверху, чтобы утка подрумянилась.
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