Рецепты, описанные ниже - идеальный вариант, если хочется побаловать себя вкусненьким.

Многим знакома такая проблема - готовить или некогда, или не хочется. Работа, дети, стирка, уборка - времени на приготовление еды не остается совсем. Но иногда, если появляется свободный вечер и вдохновение, почему бы не порадовать своих близких гастрономическими изысками? УНИАН предлагает несколько блюд, которые точно понравятся даже самым привередливым.

Ранее мы рассказывали, что приготовить из куриного филе.

Запеканка мясная с картофелем

картофель - 700 г;

фарш свино-говяжий - 400 г;

сыр твердый - 80 г;

лук зеленый - 3-4 шт;

яйца - 1-2 шт;

сметана (по желанию) - 1-2 ст.л;

соль - по вкусу;

перец черный молотый - по вкусу;

масло растительное или сливочное - для смазывания формы.

Картофель очистить, натереть на крупной терке, жидкость отжать. Смазать маслом форму для запекания, выложить половину картофеля. Сверху слоем выложить мясной фарш, посолить и поперчить. Нарезать зеленый лук и посыпать им фарш. Сыр натереть на крупной терке, смешать с оставшимся картофелем, добавить яйца. Перемешать, посолить и поперчить.

По желанию можно добавить сметану. Выложить сырно-картофельную массу последним слоем, выровнять ложкой. Запекать блюдо в духовке 1 час при температуре 180°C.

Запеканка из кабачков с фаршем и помидорами

кабачки - 1,2 кг;

фарш из говядины - 500 г;

помидоры - 8 шт;

лук репчатый - 2 шт;

сыр твердый - 100 г;

сметана - 150 г;

яйца - 4 шт;

томат-паста - 2 ст.л;

зелень петрушки;

зелень укропа;

соль - по вкусу;

перец черный молотый - по вкусу.

Лук мелко нарезать и обжарить до золотистого цвета. Добавить фарш, посолить, поперчить, жарить до готовности. Томатную пасту развести водой и добавить к фаршу. Кабачки натереть на мелкой терке, жидкость отжать.

Читайте такжеКак приготовить вкусные хачапури: настоящие грузинские рецептыСыр также натереть, помидоры нарезать кольцами, измельчить зелень. В конце посолить овощи. Взбить яйца с солью, добавить сметану, перемешать.

Смазать противень растительным маслом, выложить половину кабачков, затем фарш, сверху - оставшиеся кабачки. Дальше выложить слой помидоров, залить яичной смесью, посыпать сыром и зеленью. Запекать блюдо в духовке 40 минут при 180°C.

Самса домашняя

Для теста:

мука пшеничная - 0,5 кг;

масло сливочное - 100 г;

вода - 250 мл;

соль - 1 ч.л;

яйцо куриное - 1 шт.

Для начинки:

фарш мясной - 0,6 кг;

лук репчатый - 2 шт;

соль - 0,5 ч.л;

перец черный молотый - по вкусу.

Муку просеять, затем в нее добавить подсоленную воду. Вымесить тесто и оставить его "отдыхать" минимум на полчаса. В фарш добавить соль, перец и мелко нарезанный лук. Тесто раскатать, промазать его топленым сливочным маслом, закрутить каждый пласт теста в "колбаску". На час убрать заготовки в морозилку.

Достать тесто, разрезать его на несколько равных частей, раскатать лепешки для самсы. На каждую лепешку выложить фарш и склеить концы. Противень застелить пергаментом, промазать самсу маслом и выложить на поверхность. Запекать в духовке 30-40 минут при 200°C.

Люля-кебаб

фарш (баранина или свинина) - 700 г;

сало (курдюк или сало домашней свиньи) - 100 г;

лук - 2 шт;

соль и перец - по вкусу;

кориандр - по вкусу;

базилик сушеный - по вкусу;

чеснок - 2 зубка;

зелень кинзы - 5-6 веточек;

масло растительное - 50 г или сколько уйдет.

Измельчить лук, чеснок, зелень и сало, вымешать вместе с фаршем и специями. Плотно утрамбовать в миске, полить растительным маслом, накрыть крышкой и оставить в холодильнике на ночь.

Разогреть духовку до 250°C, застелить противень фольгой. Сформировать из фарша овальные лепешки, положить сверху на каждую шампур, затем руками собрать люля и прижать к шампуру. Выложить люля на расстоянии 2 см друг от друга, полить растительным маслом.

Готовить при 200°C 30-40 минут. Один раз за всё время можно перевернуть шампуры.

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Автор: Кристина Кащавцева