Как правильно делать соус для лазаньи и с чем можно приготовить такой ужин - узнайте на УНИАН.

Считается, что лазанью придумали итальянцы, благодаря чему такое блюдо стало национальным в стране, которая на карте имеет форму сапога. Однако историки утверждают, что родоначальницей слоеного блюда стала лепешка, которую изготавливали греки, под названием "лаганон" или "ласанон".

УНИАН расскажет, как правильно делать лазанью с листами, чтобы домочадцы просили добавки, а подруги - рецепт.

Лазанья с соусом "Бешамель"

Листы для лазаньи - 250 г

Фарш мясной (говяжий) - 450 г

Лук репчатый - 1 шт.

Морковь - 1 шт.

Томатный соус - 60 г

Томатная паста - 60 г

Масло сливочное - 60 + 30 г

Мука - 60 г

Молоко - 800 мл

Сыр пармезан - 120 г

Мускатный орех - 1 ч. л.

Соль - 2 ч. л.

Перец молотый - 1 ч. л.

Приготовить соус "Бешамель": взять глубокую сковороду, в ней растопить 60 гр сливочного масла, добавить муку и, постоянно перемешивая, вливать частями горячее молоко. Посолить, добавить мускатный орех, довести до кипения и снять с огня.

Приготовить соус "Болоньезе": мелко нарезать лук, обжарить на сковороде с маслом 2-3 минуты, затем добавить натертую морковь и снова жарить до готовности. Выложить мясной фарш, посолить, поперчить, тщательно перемешать и жарить в течение 10 минут. Добавить томатный соус и томатную пасту, перемешать, готовить еще 10 минут.

Взять форму для запекания, на дно выложить часть соуса "Бешамель". Сверху - лист лазаньи, часть соуса "Болоньезе", затем снова "Бешамель" и посыпать тертым сыром. Так повторять до тех пор, пока не закончатся ингредиенты. Последний слой полить соусом "Бешамель" и посыпать тертым сыром. Запекать лазанью в духовке 30-40 минут при температуре 180-190°C. Готовое блюдо достать из духовки, дать настояться в течение 10 минут и нарезать порционно.

Лазанья - рецепт без мяса

Сыр рикотта - 800 г (4 стакана)

Яйца крупные - 2 шт.

Соль и черный молотый перец

Шпинат замороженный порезанный - 300 г

Томатный соус - 6 стаканов

Листы лазаньи - 250 г

Сыр любой твердый - 500 г

Разогреть духовку до 200°C. Смешать сыр, яйца, 0.5 ч.л соли и 1\4 ч.л черного перца. Размороженный шпинат обсушить на бумажном полотенце и добавить к остальным ингредиентам, всё тщательно перемешать.

Читайте такжеСуп с фрикадельками родом из детства: 3 лучших рецепта первого блюдаВылить томатную пасту на противень, выложить первый лист лазаньи. Далее выкладывать по очереди: 1\3 сырной смеси, 1\3 оставшейся томатной пасты, 1\3 тертого сыра. Чередовать слои до тех пор, пока ингредиенты не закончатся.

Накрыть блюдо фольгой и выпекать 30 минут при 180-200°C. Затем фольгу снять и выпекать еще 10 минут до образования золотистой корочки. Достать из духовки, нарезать на порционные куски.

Лазанья с овощами

Для этого рецепта можно выбрать любые другие овощи на ваш вкус.

Листы для лазаньи - 300 г

Картофель - 1 шт.

Морковь - 1 шт.

Перец болгарский - 1 шт.

Цуккини - 1 шт.

Шампиньоны - 200 г

Лук - 1/2 шт.

Сельдерей стеблевый - 1 черешок

Для соуса "Бешамель":

Масло сливочное - 40 г

Мука - 40 г

Молоко - 700 мл

Сыр - 200 г

Соль

Перец

Мускатный орех

Приготовить соус "Бешамель": в кастрюле растопить сливочное масло, всыпать муку частями, тщательно перемешать. Влить горячее молоко и, не переставая мешать, довести смесь до кипения. Добавить соль и мускатный орех, варить в течение 5 минут на маленьком огне. Мягкий сыр нарезать кусочками и растворить в соусе.

Читайте такжеЧто приготовить из свинины на сковороде: 4 рецепта на несколько днейВсе овощи почистить, помыть и нарезать мелкими кусочками. Обжарить на сковороде, посолить, добавить немного воды и тушить до тех пор, пока ингредиенты не станут мягкими (следить, чтобы они не превратились в кашу).

Форму для запекания смазать маслом, выложить соус "Бешамель", затем - лист лазаньи. Овощи переложить в емкость с соусом, перемешать и выложить на лист лазаньи. Так чередовать слои, пока не закончатся ингредиенты. Запекать блюдо при 180-200°C в течение 40-50 минут.

Лазанья с курицей и брокколи

Куриное филе - 300 г

Брокколи - 300 г

Листы для лазаньи - 230 г (12 шт.)

Сыр твердый - 100 г

Для соуса "Бешамель":

Молоко - 400 мл

Масло сливочное - 70 г

Мука - 90 г (3 ст. ложки)

Яйцо - 1 шт.

Чеснок - 1 зубчик

Мускатный орех молотый - 1 щепотка

Соль - по вкусу

Перец черный молотый - по вкусу

Взять сотейник или кастрюлю, вскипятить 1-1.5 л. воды, промыть куриное филе и отварить в течение 25-30 минут до готовности. Выключить огонь и оставить курицу в бульоне - так она будет более сочной.

Брокколи разобрать на соцветия, промыть, вскипятить воду в кастрюле и варить в ней брокколи 2-3 минуты. Воду слить, овощи откинуть на сито, промыть холодной водой и оставить так. Сыр натереть на крупной терке и оставить примерно 30 гр для украшения лазаньи. В отдельной емкости взбить венчиком яйца, добавить молоко и перемешать смесь.

Читайте такжеЗачем готовить курицу в молоке: неожиданная кулинарная хитростьВ сотейнике на плите растопить сливочное масло, всыпать муку частями и перемешать так, чтобы не было комочков. Прогреть в течение одной минуты, затем влить яично-молочную смесь, постоянно помешивая. Варить соус до загустения 2-3 минуты, убрать с огня и остудить при комнатной температуре. Добавить измельченный чеснок, тертый сыр, мускатный орех, черный перец и перемешать.

Остывшее куриное филе нарезать кусочками или разделить на волокна, разогреть духовку до 180°C. Взять форму для выпечки, вылить на дно немного соуса, сверху положить лист лазаньи. Добавить куриное филе и брокколи, полить соусом. Так чередовать слои, пока не закончатся ингредиенты, в конце посыпать лазанью тертым сыром. Накрыть блюдо фольгой, выпекать 30 минут при 180°C, затем убрать фольгу и выпекать еще 5-10 минут.

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