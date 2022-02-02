Как правильно использовать специи и приправы и зачем вообще они нужны в кулинарии - узнайте в материале УНИАН.

Специи, пряности и приправы - это три разных определения, необходимо правильно понимать их суть, чтобы использовать для приготовления пищи нужный товар.

Издавна люди заметили, что некоторые растения обладают ярко выраженным ароматом, превращая еду в произведение искусства. Более того, некоторые пряности могут положительно влиять на организм человека.

Ранее мы рассказывали, чем полезны орехи - еще один продукт, который добавляют во многие блюда и славят за удивительные свойства.

Роль специй в жизни человека - история появления пряностей

Кулинарные пристрастия тех или иных народов зависят от климатических условий, географического положения и многих других факторов. Первыми использовать пряности начали жители Азии - они пытались улучшить невыразительный вкус риса.

В Индии цель была другая - из-за жары пища быстро портилась, поэтому людям нужен был надежный консервант. Именно такую роль сыграли специи - благодаря гвоздике, куркуме, кардамону, черному перцу, мускатному ореху и горчице удалось избежать порчи продуктов.

Таким образом южные и восточные страны стали главными экспортерами специй. Путь был долгим и неблизким, так как северные поселения, где специй не было вообще, находились чуть ли не другом конце света. Из-за этого повышалась стоимость специй, буквально превращая их в золото. Именно тогда Христофор Колумб открыл Америку - короткий путь из Европы в Индию.

Специи и приправы - разница значений

В повседневной жизни мы часто используем три слова: специи, приправы и пряности. Синонимическое значение этих определений ошибочно. УНИАН разобрался, что к чему:

Специи - это вещества, не обязательно растительного происхождения, с помощью которых можно изменить консистенцию и вкус блюда. Соль, сахар, желатин, крахмал и лимонная кислота - это специи. Они не имеют своего уникального аромата и поэтому аромат блюд тоже не меняют.

- это вещества, не обязательно растительного происхождения, с помощью которых можно изменить консистенцию и вкус блюда. - это специи. Они не имеют своего уникального аромата и поэтому аромат блюд тоже не меняют. Пряности - это добавка к еде, которую не употребляют самостоятельно. Пряности всегда растительного происхождения, чаще всего, это семена, цветы, соцветия, листья, стебли, корни или плоды. Гвоздика, лавровый лист, перец, корица, ваниль - это пряности.

- это добавка к еде, которую не употребляют самостоятельно. Пряности всегда растительного происхождения, чаще всего, это семена, цветы, соцветия, листья, стебли, корни или плоды. - это пряности. Приправы - это тоже добавки, они меняют вкус и аромат блюда, но не меняют консистенцию. Можно готовить их по рецепту или употреблять в уже готовом виде. К примеру, острый и сладкий перец, хрен, томатная паста, майонез, барбарис, уксус и горчица - это приправы.

Наши предки издавна выращивали на своих грядках овощи, которые потом добавляли в блюда: чеснок, репчатый лук, сельдерей, укроп, петрушку и многие другие. Такие добавки могли существенно повлиять на результат кулинарного процесса хозяйки.

Для чего в пищу кладут много специй и как правильно их употреблять

Молотые специи добавляют не только во вторые или первые блюда, но и в десерты. Причем, в каждом регионе свои обычаи: Франция популярна своими эмульсиями и соусами с вяжущим эффектом. Основу такого соуса всегда составляют мука, масло, молоко и яйца - такой состав удерживает аромат специй.

В средиземноморских, восточных или кавказских странах больше любят кисло-сладкие или кислые приправы - фруктовые и овощные соки или пюре, белые или красные вина. Для того, чтобы блюдо получилось вкусным, нужно знать о том, как сочетать специи.

Помните о том, что хранить специи, пряности и приправы нужно в герметично закрытых банках вдали от солнечных лучей.

Специи для женского здоровья - в чем помогает добавка

Как мы уже говорили, пряности смогут не только улучшить вкус блюда, но и благотворно повлиять на состояние организма. Каждая специя имеет разное воздействие и набор микроэлементов в зависимости от региона, где она растет.

Правильное употребление некоторых специй препятствует образованию гнилостных процессов в кишечнике, устраняет брожение, улучшает метаболизм и помогает желудку лучше усваивать продукты. Если говорить конкретнее, то:

валериана, мелисса и мята снижают артериальное давление, нормализуют пульс, снимают головную боль и помогают бороться со стрессами;

снижают артериальное давление, нормализуют пульс, снимают головную боль и помогают бороться со стрессами; розмарин, острый красный перец и куркума показаны людям с низким артериальным давлением;

показаны людям с низким артериальным давлением; корень имбиря укрепляет иммунитет, его можно добавлять в выпечку или чаи;

укрепляет иммунитет, его можно добавлять в выпечку или чаи; чеснок, душица и фенхель оказывают иммуномодулирующее действие;

оказывают иммуномодулирующее действие; куркума очищает кровь и обладает мочегонным эффектом;

очищает кровь и обладает мочегонным эффектом; фенхель усиливает лактацию, поэтому рекомендован кормящим мамам.

На своем участке вы можете вырастить чеснок, лук, петрушку, укроп, хрен или кориандр. Для выращивания базилика, майорана или других средиземноморских пряностей потребуется больше сил - специи нуждаются в "тепличных" условиях. Наиболее оптимальные способы хранения пряностей: быстрая заморозка, сушка или консервирование.

Вредные специи - перечень опасных добавок

Несмотря на то, что пряности считаются уникальным продуктом, они оказывают не только положительное, но и отрицательное воздействие на организм.

Осторожно используйте специи, если у вас наблюдаются любые заболевания ЖКТ и бронхиальная астма. Некоторые специи употреблять вообще нельзя, например:

шафран и розмарин противопоказаны беременным;

противопоказаны беременным; шалфей, мускатный орех и корица могут стать причиной судорог;

могут стать причиной судорог; гвоздика снижает тонус и ухудшает концентрацию внимания.

Некоторые приправы с ярко выраженным вкусом и ароматом вызывают аллергию, так что, внимательно следите за своими ощущениями.

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