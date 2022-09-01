Как выбрать свежую рыбу по жабрам и другим признакам - читайте на УНИАН.

При покупке свежей рыбы на рынке или в магазине стоит внимательно осмотреть товар. Если рыба хранилась дольше срока или в неподходящих условиях, то ею можно отравиться. УНИАН назвал 5 способов определить качественную рыбу при покупке.

А если вам удалось отобрать свежую рыбку и приготовить её, УНИАН подскажет, как избавиться от запаха рыбы на кухне.

Осмотрите жабры

Этот способ проверки рыбы знают все одесситы. У свежей рыбы жабра имеют ярко-красный или розовый цвет. Если жабры имеют бурый или темно-серый цвет, и покрыты мутной слизью с неприятным запахом - товар несвежий.

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Посмотрите на глаза рыбы

У свежей рыбки глаза должны быть выпуклые и прозрачными. Если же рыбу долго хранили на открытом воздухе, то её глаза мутнеют и западают в голову.

Оцените запах

Запах свежей рыбы специфический, но отвращения не вызывает. В нём не должно быть ноток тухлости и грязи. В процессе разложения тканей рыба выделяет аммиак, который придает ей резкий неприятный запах.

Проверьте чешую

Чешуя свежей рыбы плотно прилегяет к телу и не имеет серьезный повреждений. Небольшие потертости могут быть из-за транспортировки. Но если чешую можно легко снять рукой - от покупки такой рыбы лучше отказаться.

Окуните рыбу в воду

При покупке проверить рыбу таким способом не получится, поэтому проверку проводят дома. Наберите воду в глубокую миску и окуните в её рыбу. Если тушка потонет, то она свежая, а просроченная рыба всплывет на поверхность.

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