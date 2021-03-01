Такое блюдо является довольно питательным и полезным.

Запеканка морковная – полезный десерт, который подойдет как деткам, так и взрослым. Для разнообразия вкуса в блюдо можно добавлять творог, изюм, мелко нарезанные яблоки и другие компоненты.

Морковно-тыквенная запеканка

Морковь - 200 г

Тыква - 200 г

Разрыхлитель - 1 ч. л.

Мед - 2 ст. л.

Кефир - 300 мл

Яйцо куриное - 1 шт.

Манная крупа - 110 г

Корица - 0,5 ч. л.

Кардамон - щепотка

Тыквенные семечки - 1 ст. л.

Манку залить кефиром и оставить на 15 минут.

Морковь и тыкву нарезать небольшими кубиками. Выложить в сотейник, добавить 50 мл воды и тушить 15 минут. Овощи пюрировать блендером.

Читайте такжеНежнейшие сырники: как приготовить пышные и аппетитные вкусностиВ миске соединить манную крупу, мед, яйцо, разрыхлитель, корицу и кардамон. Перемешать.

Добавить морковно-тыквенное пюре и хорошо перемешать до получения однородного теста.

Форму смазать сливочным маслом и присыпать манной крупой. Выложить тесто в форму, разровнять и посыпать тыквенными семечками.

Выпекать в разогретой до 180°С духовке 40 минут, до золотистого цвета. Подавать запеканку со сметаной или взбитыми сливками.

Запеканка морковно-творожная

Творог - 400 г

Морковь - 100 г

Изюм - 120 г

Яйца куриные - 3 шт.

Сахар - 4 ст. л.

Крупа манная - 5,6 ст. л.

Сметана - 3 ст. л.

Корица (по желанию) - 0,5 ч. л.

Морковку натереть на мелкой терке. Смешать творог с морковью и яйцами. Затем добавить манку, сахар, изюм, сметану и корицу. Хорошо все перемешать.

Форму для выпечки смазать маслом и посыпать манкой. Выложить морковно-творожную массу в форму. Отправить в разогретую духовку на 40-50 минут.

Морковная запеканка в мультиварке

Морковь - 2 шт.

Яйца - 2 шт.

Манка - 4-5 ст. л.

Сахар - 3-4 ст. л.

Ванильный сахар - 1-2 ч. л. по желанию

Сливочное масло - 50 г

Разрыхлитель - 0,5 ч. л.

Цедра лимонная или корица - по вкусу

Сухофрукты - горсть

Морковь измельчить на терке или в блендере. Затем добавить к моркови яйца, сахар, размягченное масло и перемешать.

Полученную массу перемешать с манкой, разрыхлителем и специями. Оставить на несколько минут, чтобы манка разбухла.

Вмешать промытые и обсушенные сухофрукты.

Запеканку можно испечь прямо в чаше мультиварки, или можно подобрать подходящую по размеру дна форму, например, силиконовую или из фольги.

Установить на мультиварке режим "Выпечка" или "Запеканка" на 45 минут.

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Автор: УНИАН