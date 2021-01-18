Такие салаты прекрасно разнообразят повседневное и праздничное меню.

Салат с морепродуктами - вкусное и неординарное блюдо. В приготовлении таких салатов используются морская капуста, креветки, кальмары, устрицы, мидии и другие морепродукты.

Есть множество различных рецепты салатов из морепродуктов. Более полезны салаты с морепродуктами, готовят с оливковым маслом, соевым соусом. Зато значительно калорийнее будет блюдо с майонезом.

Салат "Морской бриз"

Болгарский перец - 1 шт.

Яйца - 2 шт.

Лук репчатый - 1 шт.

Маслины - 50 г

Креветки - 100 г

Кальмары - 100 г

Майонез - 100 г

Плавленый сыр сливочный - 50 г

Чеснок - 1 зубчик

Пармезан - 50 г

Отварить кальмар, тонко нарезать его (лучше всего совсем прозрачными пластинками). Сварить креветки, остудить и почистить.

Читайте такжеКак вкусно приготовить свиную печень – лучшие рецептыНарезать кубиками или натереть на крупной терке вареные яйца. Сладкий перец поделить на четыре части и нарезать тонкой соломкой. Так же нарезать лук (можно обдать его кипятком, чтобы убрать лишнюю горечь).

Каждую маслину без косточки порезать вдоль на пластинки. Перемешать все нарезанное и добавить кусочки пармезана (совсем немного, только для аромата).

Приготовление заправки для салата. Добавить в майонез измельченный чеснок и смешать со сливочным сыром, хорошо растереть в однородную массу.

Добавить заправку в салат. Выложить его на блюдо и сверху украсить отварными креветками.

Салат "Медуза"

Кальмары (тушки) - 2-3 шт.

Крабовые палочки - 200 г

Огурец свежий - 1-2 шт.

Яйцо куриное - 3 шт.

Сметана - 100 г

Горчица - 1 ч. л.

Зелень - по вкусу

Соль - по вкусу

Кальмары и куриные яйца следует заранее отварить. Остудить и очистить.

Огурцы и яйца нарезать кубиком. Крабовые палочки нарезать кольцами, а кальмары – тонкими полосками. Добавить сметану с горчицей и измельченную зелень. Тщательно перемешать и посолить по вкусу. Подавать салат можно в общем салатнике или порционно.

Салат "Елисейский"

Креветки (готовые) - 150 г

Шампиньоны (свежие) - 250 г

Лук репчатый (средний) - 1 шт.

Горошек зеленый (консервированный) - 150 г

Сливки (густые) - 2 ст. л.

Перец черный молотый - 0,2 ч. л.

Соль - по вкусу

Сок лимонный - 1 ч. л.

Масло растительное (для жарки) - 4 ст. л.

Лук нужно нарезать полукольцами и обжарить до готовности.

Шампиньоны нарезать на небольшие дольки и также жарить до готовности.

Разморозить креветки. Варить их в кипящей соленой воде буквально 1 минуту.

Для заправки нужно взять 2 ложки густых сливок, хорошо поперчить, выжать немного (около чайной ложки) лимонного сока и посолить.

Остывшие ингредиенты заправить соусом и перемешать.

Салат с мидиями

Мидии варено-мороженые - 150 г

Яйцо - 1 шт.

Свежий огурец - 0,5 шт.

Укроп - пучок

Майонез - 1 ст. л.

Соль - щепотка

Перец черный молотый - щепотка

Отварить яйцо куриное вкрутую. А мидии нужно просто бросить на минутку в кипящую соленую воду и вынуть.

Огурец и куриное яйцо порезать соломкой.

Соединить все ингредиенты в салатнике, добавить майонез, соль, перец и укроп. Перемешать и можно подавать салат к столу.

Салат с морской капустой и кальмарами

Морская капуста (маринованная) - 200 г

Кальмары - 200 г

Тыква (без кожуры) - 100 г

Огурец (средний) - 1 шт.

Соль - 0,5 ч. л.

Перец черный молотый - по вкусу

Растительное масло (лучше оливковое) - 1 ст. л.

Если кальмар замороженный, то его следует предварительно разморозить. Вымыть тушки кальмаров под проточной холодной водой, снять шкурки и извлечь все внутренности. Кипящую воду слегка подсолить и опустить в нее тушки кальмара. Проварить их 4 минуты и вынуть. Остудить кальмары на тарелке.

Читайте такжеСочный подчеревок в духовке: как приготовить ароматное запеченное сало с прослойками мясаТыкву очистить от кожуры и нарезать тонкой соломкой. Отварить кусочки тыквы в бульоне от кальмаров 3-4 минуты (в зависимости от толщины нарезки). Откинуть их дуршлаг, дать стечь воде и остудить. В салатник выложить отваренную нарезанную тыкву.

Остывший кальмар нарезать тонкой соломкой и выложить в салатник к тыкве.

Морскую капусту извлечь из банки, слить всю жидкость. Добавить нужное ее количество в салат.

Огурец промыть, обсушить бумажными полотенцами. Нарезать его тонкой соломкой и добавить в салат.

Салат при необходимости немного подсолить, добавить черный молотый перец или другие специи по вкусу. Заправить небольшим количеством растительного масла. Перемешать салат и можно подавать к столу.

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Автор: УНИАН