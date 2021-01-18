Салат с морепродуктами - вкусное и неординарное блюдо. В приготовлении таких салатов используются морская капуста, креветки, кальмары, устрицы, мидии и другие морепродукты.
Есть множество различных рецепты салатов из морепродуктов. Более полезны салаты с морепродуктами, готовят с оливковым маслом, соевым соусом. Зато значительно калорийнее будет блюдо с майонезом.
Салат "Морской бриз"
- Болгарский перец - 1 шт.
- Яйца - 2 шт.
- Лук репчатый - 1 шт.
- Маслины - 50 г
- Креветки - 100 г
- Кальмары - 100 г
- Майонез - 100 г
- Плавленый сыр сливочный - 50 г
- Чеснок - 1 зубчик
- Пармезан - 50 г
Отварить кальмар, тонко нарезать его (лучше всего совсем прозрачными пластинками). Сварить креветки, остудить и почистить.
Читайте такжеКак вкусно приготовить свиную печень – лучшие рецептыНарезать кубиками или натереть на крупной терке вареные яйца. Сладкий перец поделить на четыре части и нарезать тонкой соломкой. Так же нарезать лук (можно обдать его кипятком, чтобы убрать лишнюю горечь).
Каждую маслину без косточки порезать вдоль на пластинки. Перемешать все нарезанное и добавить кусочки пармезана (совсем немного, только для аромата).
Приготовление заправки для салата. Добавить в майонез измельченный чеснок и смешать со сливочным сыром, хорошо растереть в однородную массу.
Добавить заправку в салат. Выложить его на блюдо и сверху украсить отварными креветками.
Салат "Медуза"
- Кальмары (тушки) - 2-3 шт.
- Крабовые палочки - 200 г
- Огурец свежий - 1-2 шт.
- Яйцо куриное - 3 шт.
- Сметана - 100 г
- Горчица - 1 ч. л.
- Зелень - по вкусу
- Соль - по вкусу
Кальмары и куриные яйца следует заранее отварить. Остудить и очистить.
Огурцы и яйца нарезать кубиком. Крабовые палочки нарезать кольцами, а кальмары – тонкими полосками. Добавить сметану с горчицей и измельченную зелень. Тщательно перемешать и посолить по вкусу. Подавать салат можно в общем салатнике или порционно.
Салат "Елисейский"
- Креветки (готовые) - 150 г
- Шампиньоны (свежие) - 250 г
- Лук репчатый (средний) - 1 шт.
- Горошек зеленый (консервированный) - 150 г
- Сливки (густые) - 2 ст. л.
- Перец черный молотый - 0,2 ч. л.
- Соль - по вкусу
- Сок лимонный - 1 ч. л.
- Масло растительное (для жарки) - 4 ст. л.
Лук нужно нарезать полукольцами и обжарить до готовности.
Шампиньоны нарезать на небольшие дольки и также жарить до готовности.
Разморозить креветки. Варить их в кипящей соленой воде буквально 1 минуту.
Для заправки нужно взять 2 ложки густых сливок, хорошо поперчить, выжать немного (около чайной ложки) лимонного сока и посолить.
Остывшие ингредиенты заправить соусом и перемешать.
Салат с мидиями
- Мидии варено-мороженые - 150 г
- Яйцо - 1 шт.
- Свежий огурец - 0,5 шт.
- Укроп - пучок
- Майонез - 1 ст. л.
- Соль - щепотка
- Перец черный молотый - щепотка
Отварить яйцо куриное вкрутую. А мидии нужно просто бросить на минутку в кипящую соленую воду и вынуть.
Огурец и куриное яйцо порезать соломкой.
Соединить все ингредиенты в салатнике, добавить майонез, соль, перец и укроп. Перемешать и можно подавать салат к столу.
Салат с морской капустой и кальмарами
- Морская капуста (маринованная) - 200 г
- Кальмары - 200 г
- Тыква (без кожуры) - 100 г
- Огурец (средний) - 1 шт.
- Соль - 0,5 ч. л.
- Перец черный молотый - по вкусу
- Растительное масло (лучше оливковое) - 1 ст. л.
Если кальмар замороженный, то его следует предварительно разморозить. Вымыть тушки кальмаров под проточной холодной водой, снять шкурки и извлечь все внутренности. Кипящую воду слегка подсолить и опустить в нее тушки кальмара. Проварить их 4 минуты и вынуть. Остудить кальмары на тарелке.
Читайте такжеСочный подчеревок в духовке: как приготовить ароматное запеченное сало с прослойками мясаТыкву очистить от кожуры и нарезать тонкой соломкой. Отварить кусочки тыквы в бульоне от кальмаров 3-4 минуты (в зависимости от толщины нарезки). Откинуть их дуршлаг, дать стечь воде и остудить. В салатник выложить отваренную нарезанную тыкву.
Остывший кальмар нарезать тонкой соломкой и выложить в салатник к тыкве.
Морскую капусту извлечь из банки, слить всю жидкость. Добавить нужное ее количество в салат.
Огурец промыть, обсушить бумажными полотенцами. Нарезать его тонкой соломкой и добавить в салат.
Салат при необходимости немного подсолить, добавить черный молотый перец или другие специи по вкусу. Заправить небольшим количеством растительного масла. Перемешать салат и можно подавать к столу.
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