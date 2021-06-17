Сезон первых огурцов открывается в июне.

Огурцы - одни из самых популярных овощей на летнем столе. Без них невозможно представить свежий салат. Это один из немногих овощей, который едят в неспелом виде. Огурец известен множеством полезных свойств и низкой калорийностью.

Польза огурцов

Огурцы - крайне полезный помощник в похудении. Они способствуют лучшему усвоению белков и затормаживают превращение углеводов в жиры. Фермент в их составе снижает уровень сахара в крови. Клетчатка в их составе выводит и благотворно влияет на микрофлору кишечника. Этот овощ полезен при отравлении и запорах.

Огурец содержит большое количество калия, которые полезен для почек и печени. Он также выделяется высоким содержанием лютеина и зеаксантина, которые улучшают зрение. В огурце много антиоксидантов, минералов, кремния и цинка. Все эти вещества обусловливают частое использование овоща в косметологии, поскольку огурцы полезны для волос и кожи.

В чем вред огурцов

Читайте такжеКлубника: в чем вред и польза, как правильно выбрать ягодуОгурцы вряд ли принесут вред, если покупать их в сезон. Однако выращенные в теплице овощи не так полезны и могут обрабатываться ядохимикатами для долгого хранения. В редких случаях продукт может вызывать газообразование. Не рекомендуется есть огурцы при колите, почечной недостаточности и болезнях желчевыводящих путей.

Как выбрать полезные огурцы

При покупке огурцов выбирайте те плоды, на которых отсутствуют желтые или темные пятна. На огурце не должно быть вмятин, на ощупь он не должен быть мягким или скользким. Не стоит покупать плоды с признаком гнили и горьким вкусом. С осторожностью следует относиться к блестящим огурцам, поскольку их кожуру могут натирать воском.

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Автор: Екатерина Пулатова