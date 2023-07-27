Вы можете засолить огурцы на зиму, а также всего за несколько часов приготовить закуску к столу.

Отлично подойдут к жареной картошечке, станут прекрасной закуской, понравятся взрослым и детям - все это о соленых и хрустящих огурчиках. Это действительно вкусно и полезно! Однако не все знают, как засолить хрустящие огурцы на зиму или всего за пару часов.

Предлагаем вам два идеальных рецепта хрустящих огурчиков. В первом расскажем, как засолить огурцы на зиму, а во втором - как приготовить отличную закуску всего за несколько часов.

Как засолить огурцы, чтобы хрустели - основные рекомендации

Для начала нужно разобраться, что делает маринованые огурцы хрустящими. Характерную особенность придают пряности. Если вы хотите, чтобы огурчики были с хрустом - ищите рецепты, в которых есть листья дуба, вишни или черной смородины.

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Именно эти ингредиенты придают тот самый хруст. А для чудесного аромата вы можете добавлять травы: укроп с петрушкой, эстрагон или сельдерей.

Как засолить огурцы быстро - простой рецепт от Клопотенко

Для приготовления огурцов в 2-х литровой банке вам понадобятся:

1,5 кг. огурчиков;

2 столовые ложки соли;

специи (немного листьев смородины и вишни, соцветия укропа, листочки и корень хрена);

10 гр. перца чили;

800 гр. воды (газированной);

несколько зубочков чеснока.

Переберите огурцы, а затем залейте их водой и оставьте на 30 минут. Огурцы с желтыми пятнами брать не стоит. Смородиновые, вишневые и хреновые листья нашинкуйте средними полосками, сильно мелко "крошить" не нужно. Тонкими слайсами нарежьте перец чили, это придаст огурчикам пикантную остроту, но не будет обжигать.

Затем возьмите банку, на дно выкладывайте порезанные листья и соцветия укропа. Не забудьте добавить чеснок, перец и корень хрена. Затем начинайте утрамбовывать огурчики. Не жалейте сил, огурцы должны "набиться" в банку так, чтобы между ними практически не осталось места.

Потом высыпайте соль и заливайте огурцы газировкой. Всего за 2-3 часа при комнатной температуре они засолятся и станут невероятно хрустящими. Поверьте, гости будут умолять, чтобы вы им рассказали, как засолить огурцы так, чтобы они стали настолько вкусными.

Как сделать хрустящие соленые огурцы на зиму

Чтобы порадовать себя и домочадцев вкусными соленьями зимой, не поленитесь приготовить их летом. На самом деле это не отнимет много времени.

Чтобы приготовить огурцы на зиму в литровой банке, вам понадобятся:

0,5 кг. огурцов;

0,5 литров воды;

50 гр. соли;

1 зубчик чеснока;

несколько дубовых листочков;

небольшой корень петрушки;

острый перец чили - по вкусу.

Замочите чистые огурцы в холодной воде на 2-3 часа. После этого срежьте "шапочки" и начинайте готовить раствор. Смешайте воду с солью и оставьте ее "настаиваться".

В это время возьмите чистую банку (стерилизовать ее не нужно). Уложите на дно листья дуба, нарезанный чеснок, корень петрушки и добавьте немного перца чили. Затем начинайте "набивать" банку огурцами, укладывайте их вертикально, максимально плотно.

После этого залейте огурчики раствором из воды и соли. Банку нужно накрыть крышкой (не плотно закрыть, а немного прикрыть). А саму банку обязательно ставьте на тарелку или поднос, в процессе брожения может вытекать рассол.

Оставьте огурцы на несколько дней. Через 3-4 дня брожения при комнатной температуре рассол станет мутным, а на дне банки можно будет заметить осадок, сами огурцы станут темнее. Все эти факторы не должны вас пугать. Это значит, что огурцы отбродили.

После этого хорошо вымойте банку и промойте под проточной водой огурцы. Затем снова утрамбуйте огурчики и залейте их чистой питьевой водой, до самого верха.

К слову, ранее УНИАН уже рассказывал, как готовится домашняя тушенка длительного хранения. Зимой она удачно дополнит хрустящие огурчики.

Такую банку нужно закатать крышкой, ошпаренной кипятком. Теперь оставьте огурцы на неделю, иногда на них нужно будет посматривать. Если за семь дней процесс брожения не начнется, то смело убирайте банку в темное прохладное место, теперь она будет "ждать" вас до самой зимы.

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