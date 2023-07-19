Рассказываем, как делается тушенка домашняя в кастрюле из двух видов мяса.

Тушенка - это разновидность консервированного мясного блюда, которое предназначено для длительного хранения. Приготовить ее можно из свинины или курицы, в любое случае, при соблюдении технологии получится отменная заготовка.

УНИАН расскажет, как делается бабушкина тушенка домашняя - рецепт, проверенный годами.

Домашняя тушенка из свинины в кастрюле

Ингредиенты:

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два килограмма свинины с салом;

две чайных ложки соли;

пять лавровых листов;

пять горошин душистого перца;

двадцать пять горошин черного перца;

две с половиной чайных ложки молотого черного перца.

Свинину вымыть, нарезать брусками по 4-5 см, выложить в миску. Добавить соль, 0.5 ч.л молотого перца, перемешать. Простерилизовать банки, в каждую выложить по 1 горошинке перца, 1 лавровому листу и 5 горошинок душистого перца. Разместить мясо в банках так, чтобы осталось примерно 3 см свободного места под крышкой. Закрыть банки, опустить их в кастрюлю, залить холодной водой доверху.

Довести до кипения, после этого уменьшить огонь, накрыть кастрюлю крышкой и варить тушенку 4-5 часов. Следите, чтобы вода полностью покрывала банки - при необходимости доливайте крутой кипяток. По истечении этого времени тушенку нужно оставить в кастрюле до полного остывания, а потом убрать в темное прохладное место на хранение.

Домашняя тушенка из курицы в духовке

Ингредиенты:

полтора килограмма куриного мяса;

две чайных ложки соли;

жир свиной или куриный;

пять лавровых листов;

десять горошин перца;

один репчатый лук;

два зубчика чеснока.

Банки простерилизовать, мясо вымыть, удалить кости, прожилки и другие ненужные элементы. Нарезать курицу небольшими кусками, выложить в банки. Сверху - по равному количеству всех специй и чеснока, дополнительно - репчатый лук, нарезанный кольцами. Закрыть банки фольгой, сделав вилкой несколько отверстий. Поставить тушенку в духовку на 200 градусов. Когда мясо в банках начнет кипеть, убавить температуру до 100-120 градусов и варить 3-4 часа. В конце залить курицу растопленным жиром, закатать банки крышками и убрать на хренение.

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