Тушенка - это разновидность консервированного мясного блюда, которое предназначено для длительного хранения. Приготовить ее можно из свинины или курицы, в любое случае, при соблюдении технологии получится отменная заготовка.
УНИАН расскажет, как делается бабушкина тушенка домашняя - рецепт, проверенный годами.
Домашняя тушенка из свинины в кастрюле
Ингредиенты:
- два килограмма свинины с салом;
- две чайных ложки соли;
- пять лавровых листов;
- пять горошин душистого перца;
- двадцать пять горошин черного перца;
- две с половиной чайных ложки молотого черного перца.
Свинину вымыть, нарезать брусками по 4-5 см, выложить в миску. Добавить соль, 0.5 ч.л молотого перца, перемешать. Простерилизовать банки, в каждую выложить по 1 горошинке перца, 1 лавровому листу и 5 горошинок душистого перца. Разместить мясо в банках так, чтобы осталось примерно 3 см свободного места под крышкой. Закрыть банки, опустить их в кастрюлю, залить холодной водой доверху.
Довести до кипения, после этого уменьшить огонь, накрыть кастрюлю крышкой и варить тушенку 4-5 часов. Следите, чтобы вода полностью покрывала банки - при необходимости доливайте крутой кипяток. По истечении этого времени тушенку нужно оставить в кастрюле до полного остывания, а потом убрать в темное прохладное место на хранение.
Домашняя тушенка из курицы в духовке
Ингредиенты:
- полтора килограмма куриного мяса;
- две чайных ложки соли;
- жир свиной или куриный;
- пять лавровых листов;
- десять горошин перца;
- один репчатый лук;
- два зубчика чеснока.
Банки простерилизовать, мясо вымыть, удалить кости, прожилки и другие ненужные элементы. Нарезать курицу небольшими кусками, выложить в банки. Сверху - по равному количеству всех специй и чеснока, дополнительно - репчатый лук, нарезанный кольцами. Закрыть банки фольгой, сделав вилкой несколько отверстий. Поставить тушенку в духовку на 200 градусов. Когда мясо в банках начнет кипеть, убавить температуру до 100-120 градусов и варить 3-4 часа. В конце залить курицу растопленным жиром, закатать банки крышками и убрать на хренение.