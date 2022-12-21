Домашняя тушенка из рыбы вкуснее и полезнее, чем магазинная.

Любители консервированной рыбы оценят по достоинству рецепт домашней рыбной тушенки. Эта вкусная и ароматная заготовка отлично подходит к мясу или макаронам, её можно взять в дорогу или заготовить на зиму. Тушенка готовится практически без вмешательства повара, поэтому рецепт считается простым. Специи и соус для рыбы можно подбирать по своему вкусу.

Ранее УНИАН делился идеями о том, что приготовить из рыбной консервы.

Тушенка из рыбы в духовке

Рыба любая - 1,5 кг.

Лук - 2 шт.

Лавровый лист - 8 шт.

Перец черный горошком - 15 шт.

Душистый перец горошком - 10 шт.

Соль - 0,5 ч.л.

Горячая вода - 300 мл.

Рыбу очистить от чешуи, плавников и внутренностей. Нарезать мясо рыбы крупными кусочками. Удалить крупные и длинные кости (мелкие смягчатся в процессе тушения). Лук нарезать полукольцами. Банки промыть в холодной воде и выложить на дно по 2 лавровых листа и по 5 горошин черного перца.

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Банки наполовину наполнить рыбой, затем выложить немного лука, и снова наполнить банки рыбой доверху. Когда все банки будут заполнены рыбой, выложить сверху душистый перец, а также остатки черного и лавровых листов. Залить все банки горячей водой. Сверху прикрыть фольгой.

Если хотите приготовить рыбные консервы в томате, то вместо воды залейте в банки томатный соус. Также в банки можно добавить любые другие овощи, например, сладкий перец и морковь.

Поставить банки в холодную духовку и разогреть духовку до 200°. Оставить банки тушиться в духовке на 1 час. Во время тушения периодически смотрите, чтобы в банках не выкипела вода, и доливайте по необходимости.

Аккуратно достаньте из духовки банки с рыбной тушенкой и сразу закрутите ошпаренными кипятком крышками. После этого домашние рыбные консервы хранят в темном прохладном месте. Во время хранения рыба в банке может слегка зажелироваться.

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