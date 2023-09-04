Этот старинный рецепт засолки сала и в наши дни получается удачным.

Соленое сало - это любимая закуска многих украинцев, которую в нашей стране готовят столетиями. Предлагаем вам засолить сало по старому рецепту, которым пользовались ещё наши бабушки и прабабушки. Приготовленное по этому рецепту сало получается очень нежным и ароматным.

Мягкое соленое сало - старинный рецепт

Ингредиенты:

сало свиное свежее - 3 кг;

чеснок - 10 зубчиков; Видео дня

перец черный молотый - 1 ст.ложка;

соль - 4 ст.ложки;

лавровый лист - 7 шт.

Сало желательно брать свежее и молодое - от этого зависит мягкость готового продукта. Лавровый лист поломать на мелкие кусочки, а чеснок пропустить через пресс. Ложкой смешать измельченный чеснок с солью, перцем и лавровым листом и натереть этой смесью сало со всех сторон.

Есть ещё один способ засолки сала: для этого смешайте соль, перец и лавровый лист, а чеснок нарежьте крупными острыми дольками. Проткните сало со всех сторон чесноком, а затем натрите смесью специй.

Выложите сало в специях в глубокий контейнер кожей вниз. Оставьте засаливаться на 10 дней, но раз в два дня куски нужно перекладывать и переворачивать.

Закуска будет готова, когда вся соль впитается в сало и на поверхности останутся только специи. Достаньте сало из контейнера, разложите на бумаге в один слой и оставьте на несколько часов для обсыхания. С него должны исчезнуть последние капли соли. После этого соленое сало готово.

Как хранить соленое сало после приготовления? В давние времена, когда ещё не было холодильников, продукт заворачивали в марлю или плотную льняную ткань, укладывали в деревянный ящик и пересыпали солью. Ящик ставили в погребе или в выкопанную в земле яму.

В наше время сало можно просто завернуть в пергамент для запекания и переложить в морозильную камеру. Хранить соленое сало рекомендуется не больше 4 месяцев. Дату изготовления можно написать на пергаменте.

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