Многие хозяйки каждый год делают консервированные огурцы, но найти самый вкусный и удачный рецепт - задача не из простых. На самом деле, он давно известен - обалденные огурцы на зиму с горчицей можно закатать и забыть о других вариантах закуски.
Малосольные огурцы с горчицей и чесноком
Ингредиенты:
- Огурцы свежие - 10 кг
- Горчица сухая - 0,5 стакана
- Укроп с зонтиками - 400 г
- Чеснок - 2 головки
- Вишневые листья - 100 г (или столько же штук)
- Корень хрена очищенный - 1 шт
- Листья хрена - 2 шт
- Перец горький - 1 стручок
- Рассол - 5 л
Для рассола:
- Вода - 5 л
- Соль - 300-400 г
Запоминайте, как делать такие огурцы с горчицей на зиму.
Огурцы вымыть, замочить в тазу с холодной водой на 6-8 часов. На дно банки, эмалированной кастрюли или емкости из нержавейки уложить листья, потом огурцы, затем снова зелень и так, пока не кончатся ингредиенты. Всыпать горчичный порошок, залить горячим рассолом и закатать крышкой. Убрать до полного остывания под одеяло. Хранить такие малосольные огурцы можно в погребе или холодильнике.
Огурцы с горчицей в зернах
Ингредиенты на 1 л банку:
- Огурцы - 0,5 кг огурцов
- Зонтик укропа - 1 шт
- Лавровый лист - 1 шт
- Чеснок - 2 зубчика
- Горчица в зернах - 1 ч.л
Для рассола:
- Вода - 400 мл
- Сахар - 2 ст.л
- Уксус 9% - 2 ст.л
- Соль - 1 ст.л
Запоминайте, как готовить огурцы с горчицей в зернах со стерилизацией.
Огурцы вымыть, замочить на 6-8 часов в холодной воде. Потом в каждую банку уложить по зонтику укропа, несколько штук лаврового листа, зерна горчицы и зубчики чеснока. У огурцов отрезать плодоножку, наполнить овощами банки. В воде смешать соль, сахар, уксус, довести рассол до кипения и залить им огурцы.
Дно большой кастрюли застелить полотенцем, налить 1-2 литра воды, поставить внутрь банки и накрыть крышками. Включить плиту, довести воду до кипения на слабом огне, стерилизовать банки 20 минут. Закатать огурцы, убрать в теплое место до полного остывания.