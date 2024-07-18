Такие огурцы с горчицей из года в год "улетают" со стола первыми.

Многие хозяйки каждый год делают консервированные огурцы, но найти самый вкусный и удачный рецепт - задача не из простых. На самом деле, он давно известен - обалденные огурцы на зиму с горчицей можно закатать и забыть о других вариантах закуски.

Малосольные огурцы с горчицей и чесноком

Ингредиенты:

Огурцы свежие - 10 кг

Горчица сухая - 0,5 стакана

Укроп с зонтиками - 400 г

Чеснок - 2 головки

Вишневые листья - 100 г (или столько же штук)

Корень хрена очищенный - 1 шт

Листья хрена - 2 шт

Перец горький - 1 стручок

Рассол - 5 л

Для рассола:

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Вода - 5 л

Соль - 300-400 г

Запоминайте, как делать такие огурцы с горчицей на зиму.

Огурцы вымыть, замочить в тазу с холодной водой на 6-8 часов. На дно банки, эмалированной кастрюли или емкости из нержавейки уложить листья, потом огурцы, затем снова зелень и так, пока не кончатся ингредиенты. Всыпать горчичный порошок, залить горячим рассолом и закатать крышкой. Убрать до полного остывания под одеяло. Хранить такие малосольные огурцы можно в погребе или холодильнике.

Огурцы с горчицей в зернах

Ингредиенты на 1 л банку:

Огурцы - 0,5 кг огурцов

Зонтик укропа - 1 шт

Лавровый лист - 1 шт

Чеснок - 2 зубчика

Горчица в зернах - 1 ч.л

Для рассола:

Вода - 400 мл

Сахар - 2 ст.л

Уксус 9% - 2 ст.л

Соль - 1 ст.л

Запоминайте, как готовить огурцы с горчицей в зернах со стерилизацией.

Огурцы вымыть, замочить на 6-8 часов в холодной воде. Потом в каждую банку уложить по зонтику укропа, несколько штук лаврового листа, зерна горчицы и зубчики чеснока. У огурцов отрезать плодоножку, наполнить овощами банки. В воде смешать соль, сахар, уксус, довести рассол до кипения и залить им огурцы.

Дно большой кастрюли застелить полотенцем, налить 1-2 литра воды, поставить внутрь банки и накрыть крышками. Включить плиту, довести воду до кипения на слабом огне, стерилизовать банки 20 минут. Закатать огурцы, убрать в теплое место до полного остывания.

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