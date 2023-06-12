Липовое варенье очень просто готовится и крайне полезно для иммунитета и нервной системы.

В июне начинается сезон цветения липы, из цветков которой готовят ароматные и полезные заготовки. Предлагаем приготовить золотистое липовое варенье, похожее по вкусу на мед. Оно обладает успокаивающими и противовоспалительными свойствами, укрепляет иммунитет и полезно для женщин.

Для приготовления варенья собирайте свежие цветки липы, желательно подальше от дороги. Готовить блюдо рекомендуется в день сбора, пока из цветков не выветрился аромат.

Варенье из цветков липы

Ингредиенты:

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цветки липы - 500 г;

сахар - 500 г;

лимонная кислота - 3 г;

вода - 200 мл.

Липу промыть под проточной водой и откинуть на дуршлаг, обсушить на солнце. Для этого разложите цветы на чистом полотенце в один слой. Пока липа сохнет - сделать сироп. В эмалированную посуду влить воду и всыпать сахар. Довести до кипения и варить сироп 5 минут на среднем огне.

Затем в другую кастрюлю выложить цветки липы и залить кипящим сиропом. Накрыть плоской тарелкой или крышкой меньшего, чем кастрюля, размером. Поставить сверху груз и оставить на 15 минут.

По истечении 15 минут поставить кастрюлю с липой и сиропом на небольшой огонь и варить 35 минут. Периодически помешивать. За несколько минут до готовности всыпать лимонную кислоту.

Разложить варенье по стерилизованным банкам и оставить остывать при комнатной температуре на 3 суток. После этого заготовка готова - можно убирать банки в прохладное темное место.

Варенье из липы с желатином

Ингредиенты:

вода - 250 мл;

цветки липы - 150 г;

сахар - 200 г;

желатин - 20 г.

Цветки липы промыть и залить 250 мл воды. Довести до кипения и варить 3 минуты. Снять с огня, накрыть крышкой и оставить до полного остывания. Затем сцедить отвар, добавить в него сахар и желатин. Нагреть до растворения желатина, но не кипятить. Разлить раствор по стерилизованным банкам и закрыть крышками. Сначала он покажется жидким, но постепенно загустеет.

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