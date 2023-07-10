Это варенье всегда получается таким вкусным, что невозможно оторваться.

В июле в садах дозревают первые ягоды, а запасливые дачники заготавливают из них витаминное варенье. Предлагаем вам приготовить заготовку из сногсшибательного сочетания - красной смородины и малины. Через полгода в холодный зимний вечер вы точно обрадуетесь, что заготовили такую вкуснятину.

Варенье из красной смородины и малины меру сладкое и с приятной кислинкой. Отлично подходит как начинка к выпечке и блинам, или самостоятельный десерт к чаю. Лакомство получается густым, а если пропустить через сито, то ещё и без косточек. Варится оно всего 5 минут.

Варенье из красной смородины с малиной

Ингредиенты:

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красная смородина - 500 г;

малина - 500 г;

сахар - 350 г.

Малину и смородину берите в одинаковых пропорциях. Тщательно промойте ягоды в холодной воде и удалите зеленые хвостики. Малину и смородину отдельно взбейте в блендере до состояния пюре. Каждое пюре пропустите через мелкое сито или несколько слоев марли, чтобы отделить косточки и шкурки.

Если хотите, чтобы в варенье были целые ягоды, то отделите половину малины и оставьте её целой.

Смородиновое пюре смешайте с сахаром и поставьте на средний огонь. Доведите до кипения. Затем влейте в кастрюлю малиновое пюре и целые ягоды. Доведите до кипения ещё раз и варите ровно 5 минут и снимите пену шумовкой.

Банки для заготовки ополосните кипятком и наполните джемом. Прикройте крышками, но не закручивайте их. Поставьте банки в большую кастрюлю с полотенцем на дне и влейте воду до середины банок. Включите огонь, доведите воду до кипения и оставьте на 10 минут. За это время емкости с джемом хорошо простерилизуются.

Герметично закройте банки крышками и переверните вверх дном. Укутайте теплым полотенцем и оставьте, пока варенье из красной смородины полностью не остынет.

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