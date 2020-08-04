Известные фитнес-тренеры поделились своим топ-3 рецептов вкусных и полезных завтраков
15:58, 04 августа 2020Рецепты
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Летом питание можно разнообразить полезными и ароматными, оригинальными блюдами, которые принесут вам удовольствие и не навредят вашей фигуре.
Анита Луценко и Юлия Богдан назвали свои топ-3 рецептов / фото instagram.com/wowbodyslim/
За последний месяц лета можно успеть еще много чего — например, насладиться вкусными и полезными блюдами из сезонных продуктов.
Именно поэтому известные фитнес-тренера Анита Луценко и Юлия Богдан решили поделиться простыми летними рецептами - вкусными и полезными блюдами, пишет Cosmo.com.ua.
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Первые на очереди — рецепты вкусных и полезных летних завтраков, которые стоит взять не вооружение в августе (и не только!).
Булгур и запеканка из кабачка / фото: ua.depositphotos.com
Булгур и запеканка из кабачка с сыром
Время готовки: 35 минут
Ингредиенты:
- Булгур — 60 г
- Кабачок — 100 г
- Помидор — 50 г
- Репчатый лук — 20 г
- Моцарелла — 30 г
- Ц/з мука — 1 ст.л.
- Яйцо — 1 шт
- Сливочное масло 82,5% — 3 г
Как готовить:
- Предварительно разогреть духовку до 200 °С. Сварить булгур до готовности в соотношении воды 1:2.
- Кабачок натереть на средней тёрке, репчатый лук мелко нашинковать. Кабачок хорошо отжать, чтобы ушла вся лишняя жидкость. Всё перемешать.
- Муку смешать с яйцом, посолить и поперчить.
- Форму для выпекания смазать сливочным маслом. На дно выложить овощи.
- Залить тестом и поставить в духовку на 15 минут. Вынуть, выложить пластинки помидора и посыпать сверху тёртым сыром.
- Запекать ещё 15 минут, в зависимости от глубины формы. Подавать с булгуром.
Овсяная каша с кабачком / фото: ua.depositphotos.com
Овсяная каша с кабачком, шпинатом и кунжутом
Время приготовления: 20 минут
Ингредиенты:
- кабачок или цуккини — 120 г
- шпинат (свежий или замороженный) — 70 г
- овсяная крупа (плющеная) — 50 г
- лук репчатый — 20 г
- любая зелень (укроп, петрушка, кинза) — 10 г
- сливочное масло 82,5% — 5 г (1 ч. л.)
- кунжут — 10 г (2 ч. л.)
- морская соль, перец — по вкусу
Как готовить:
- Овсяную крупу отварить в подсоленной воде до готовности в течение 15 минут.
- Лук мелко порезать и обжарить на сливочном масле. Добавить порезанный на небольшие кубики кабачок или цуккини, шпинат, приправить солью и перцем, протушить 10–15 минут, пока варится каша.
- Готовые овощи добавить в кашу вместе с семенами. Посыпать измельчённой зеленью.
Оладьи из брокколи / фото: ua.depositphotos.com
Оладьи из брокколи с йогуртом
Время приготовления: 15 минут
Ингредиенты:
- брокколи — 200 г
- йогурт 2,5% без добавок — 100 мл
- яйцо — 1 шт.
- ц/з мука (или овсяная) — 1 ст. л.
- сыр фета — 20 г
- любая зелень (укроп, петрушка, кинза) — 5 г (1 ч.л.)
- морская соль, перец — по вкусу
Как готовить:
- Отварить брокколи в кипящей воде 5-7 минут;
- Отдельно взбить 1 яйцо, цельнозерновую муку (можно овсяную), соль, перец, зелень, натереть сыр, перемешать с нарезанным брокколи;
- Выложить на предварительно разогретую сковороду, обжаривать по 3 минуты с каждой стороны (на антипригарной сковороде без масла или на топленом масле);
- Выложить на тарелку, подавать с йогуртом.
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