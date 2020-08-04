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Известные фитнес-тренеры поделились своим топ-3 рецептов вкусных и полезных завтраков

15:58, 04 августа 2020
Рецепты
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Анита Луценко и Юлия Богдан назвали свои топ-3 рецептов / фото instagram.com/wowbodyslim/

Именно поэтому известные фитнес-тренера Анита Луценко и Юлия Богдан решили поделиться простыми летними рецептами - вкусными и полезными блюдами, пишет Cosmo.com.ua.

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Первые на очереди — рецепты вкусных и полезных летних завтраков, которые стоит взять не вооружение в августе (и не только!).

Булгур и запеканка из кабачка / фото: ua.depositphotos.com

Булгур и запеканка из кабачка с сыром

Время готовки: 35 минут

Ингредиенты:

  • Булгур — 60 г
  • Кабачок — 100 г
  • Помидор — 50 г
  • Репчатый лук — 20 г
  • Моцарелла — 30 г
  • Ц/з мука — 1 ст.л.
  • Яйцо — 1 шт
  • Сливочное масло 82,5% — 3 г

Как готовить:

  1. Предварительно разогреть духовку до 200 °С. Сварить булгур до готовности в соотношении воды 1:2.
  2. Кабачок натереть на средней тёрке, репчатый лук мелко нашинковать. Кабачок хорошо отжать, чтобы ушла вся лишняя жидкость. Всё перемешать.
  3. Муку смешать с яйцом, посолить и поперчить.
  4. Форму для выпекания смазать сливочным маслом. На дно выложить овощи.
  5. Залить тестом и поставить в духовку на 15 минут. Вынуть, выложить пластинки помидора и посыпать сверху тёртым сыром.
  6. Запекать ещё 15 минут, в зависимости от глубины формы. Подавать с булгуром.
Овсяная каша с кабачком / фото: ua.depositphotos.com

Овсяная каша с кабачком, шпинатом и кунжутом

Время приготовления: 20 минут

Ингредиенты:

  • кабачок или цуккини — 120 г
  • шпинат (свежий или замороженный) — 70 г
  • овсяная крупа (плющеная) — 50 г
  • лук репчатый — 20 г
  • любая зелень (укроп, петрушка, кинза) — 10 г
  • сливочное масло 82,5% — 5 г (1 ч. л.)
  • кунжут — 10 г (2 ч. л.)
  • морская соль, перец — по вкусу

Как готовить:

  1. Овсяную крупу отварить в подсоленной воде до готовности в течение 15 минут.
  2. Лук мелко порезать и обжарить на сливочном масле. Добавить порезанный на небольшие кубики кабачок или цуккини, шпинат, приправить солью и перцем, протушить 10–15 минут, пока варится каша.
  3. Готовые овощи добавить в кашу вместе с семенами. Посыпать измельчённой зеленью.
Оладьи из брокколи / фото: ua.depositphotos.com

Оладьи из брокколи с йогуртом

Время приготовления: 15 минут

Ингредиенты:

  • брокколи — 200 г
  • йогурт 2,5% без добавок — 100 мл
  • яйцо — 1 шт.
  • ц/з мука (или овсяная) — 1 ст. л.
  • сыр фета — 20 г
  • любая зелень (укроп, петрушка, кинза) — 5 г (1 ч.л.)
  • морская соль, перец — по вкусу

Как готовить:

  1. Отварить брокколи в кипящей воде 5-7 минут;
  2. Отдельно взбить 1 яйцо, цельнозерновую муку (можно овсяную), соль, перец, зелень, натереть сыр, перемешать с нарезанным брокколи;
  3. Выложить на предварительно разогретую сковороду, обжаривать по 3 минуты с каждой стороны (на антипригарной сковороде без масла или на топленом масле);
  4. Выложить на тарелку, подавать с йогуртом.

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