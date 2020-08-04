Известные фитнес-тренеры поделились своим топ-3 рецептов вкусных и полезных завтраков

Летом питание можно разнообразить полезными и ароматными, оригинальными блюдами, которые принесут вам удовольствие и не навредят вашей фигуре.

За последний месяц лета можно успеть еще много чего — например, насладиться вкусными и полезными блюдами из сезонных продуктов.

Именно поэтому известные фитнес-тренера Анита Луценко и Юлия Богдан решили поделиться простыми летними рецептами - вкусными и полезными блюдами, пишет Cosmo.com.ua.

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Первые на очереди — рецепты вкусных и полезных летних завтраков, которые стоит взять не вооружение в августе (и не только!).

Булгур и запеканка из кабачка с сыром

Время готовки: 35 минут

Ингредиенты:

Булгур — 60 г

Кабачок — 100 г

Помидор — 50 г

Репчатый лук — 20 г

Моцарелла — 30 г

Ц/з мука — 1 ст.л.

Яйцо — 1 шт

Сливочное масло 82,5% — 3 г

Как готовить:

Предварительно разогреть духовку до 200 °С. Сварить булгур до готовности в соотношении воды 1:2. Кабачок натереть на средней тёрке, репчатый лук мелко нашинковать. Кабачок хорошо отжать, чтобы ушла вся лишняя жидкость. Всё перемешать. Муку смешать с яйцом, посолить и поперчить. Форму для выпекания смазать сливочным маслом. На дно выложить овощи. Залить тестом и поставить в духовку на 15 минут. Вынуть, выложить пластинки помидора и посыпать сверху тёртым сыром. Запекать ещё 15 минут, в зависимости от глубины формы. Подавать с булгуром.

Овсяная каша с кабачком, шпинатом и кунжутом

Время приготовления: 20 минут

Ингредиенты:

кабачок или цуккини — 120 г

шпинат (свежий или замороженный) — 70 г

овсяная крупа (плющеная) — 50 г

лук репчатый — 20 г

любая зелень (укроп, петрушка, кинза) — 10 г

сливочное масло 82,5% — 5 г (1 ч. л.)

кунжут — 10 г (2 ч. л.)

морская соль, перец — по вкусу

Как готовить:

Овсяную крупу отварить в подсоленной воде до готовности в течение 15 минут. Лук мелко порезать и обжарить на сливочном масле. Добавить порезанный на небольшие кубики кабачок или цуккини, шпинат, приправить солью и перцем, протушить 10–15 минут, пока варится каша. Готовые овощи добавить в кашу вместе с семенами. Посыпать измельчённой зеленью.

Оладьи из брокколи с йогуртом

Время приготовления: 15 минут

Ингредиенты:

брокколи — 200 г

йогурт 2,5% без добавок — 100 мл

яйцо — 1 шт.

ц/з мука (или овсяная) — 1 ст. л.

сыр фета — 20 г

любая зелень (укроп, петрушка, кинза) — 5 г (1 ч.л.)

морская соль, перец — по вкусу

Как готовить:

Отварить брокколи в кипящей воде 5-7 минут; Отдельно взбить 1 яйцо, цельнозерновую муку (можно овсяную), соль, перец, зелень, натереть сыр, перемешать с нарезанным брокколи; Выложить на предварительно разогретую сковороду, обжаривать по 3 минуты с каждой стороны (на антипригарной сковороде без масла или на топленом масле); Выложить на тарелку, подавать с йогуртом.

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