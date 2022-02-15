Как правильно варить гречку, чтобы она была идеальной консистенции и нежной по вкусу.

Гречневая крупа заслуженно считается одной из самых полезных, сытных и доступных по цене. Гречневая крупа может быть гарниром или основным продуктом блюда.

Как подготовить гречку

Высыпьте гречку в посуду, переберите черные ядра и растительный мусор. Промойте под проточной водой несколько раз. Чтобы гречка получилась ароматной и рассыпчатой, поджарьте её на сухой раскаленной сковороде 4-5 минут, постоянно помешивая.

Сколько воды нужно взять

Чтобы сварить гречку, воды должно быть в два раза больше крупы. На стакан гречки берите 2 стакана воды, на 500 г гречки - 1 л воды и т.д.

Что добавить к гречке

На 1 стакан крупы всыпьте половину чайной ложки соли. Можете также добавить свои любимые специи. Хорошо сочетаются с гречкой розмарин, паприка и сельдерей. После приготовления в гречку можно положить кусочек сливочного масла.

Сколько варится гречка в кастрюле

Чтобы варить гречку в кастрюле, положите в кастрюлю крупу и залейте водой, доведите до кипения, убавьте огонь и варите 15–20 минут. Также можно положить гречку в кипящую воду. Мешать гречку во время варки не надо.

Если вы опаздываете и не можете выключить гречку через 20 минут - уберите её с огня раньше и оставьте на 10 минут. Крупа впитает в себя горячую воду и приготовится.

Как варить гречку в мультиварке

Насыпьте гречку в чашу мультиварки и выберите режим "каша", "гречка" или "крупы" (зависит от мультиварки). Выставите время 30-40 минут на таймере. Некоторые мультиварки сами выставляют время для этого режима.

Как готовить гречку в микроволновке

Всыпьте крупу в посуду, пригодную для микроволновки. Залейте холодной водой. Готовьте 7 минут на мощности 800 Вт под крышкой. Перемешайте гречку ложкой в посуде и варите ещё 5–7 минут на мощности 600 Вт.

Как готовить гречку в духовке

Выложите гречку в жаропрочную посуду, залейте водой и накройте крышкой или фольгой. Готовьте 35 минут при температуре 190 °C. Оставьте гречку настояться 15 минут в выключенной духовке.

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