Приготовить квашеную капусту несложно, если знать правильный рецепт.

Рецептов квашеной капусты существует целое множество. Сочная и хрустящая, с морковочкой, яблоками, клюквой или тмином. Более того, квашеная капуста полезнее свежей благодаря молочнокислым бактериям, которые образуются в процессе закваски. В условиях квартиры удобнее всего готовить квашеную капусту в стеклянных банках.

Быстрая квашеная капуста

Капуста, приготовленная по такому рецепту, хранится долго. Если есть погреб можно заготавливать много. Хорошо сохраняется до весны. И в условиях квартиры очень удобно: приготовили банку и в холодильник, съели: опять приготовили.

Ингредиенты на одну 3-х литровую банку: капуста 1кг 600 гр, морковь 1 средняя (100 гр), 1 л кипяченой воды, 2 ст. л. соли, 1 ст. л. сахара.

Приготовление: воду вскипятить и поставить остывать. Затем добавить соль, сахар. размешать. Капусту нашинковать. Морковь натереть на крупной терке. Перемешать. Часть капусты уложили в банку, деревянной толкушкой осторожно утрамбовали. И так до плечиков банки. Залили рассолом. Накрыли капроновой крышкой. Банку поставили в миску или глубокую тарелку (при брожении рассол может выливаться из-под крышки). Оставили на 3 дня при комнатной температуре. Через 3 дня деревянной палочкой сделали углубление в капусте, чтобы вышла горечь и оставили на несколько часов. Если есть возможность лучше вынести на это время на воздух. Капуста готова.

Хрустящая квашеная капуста - рецепт:

Ингредиенты: капуста белокочанная - 2 кг, морковь - 2 шт (250 г), вода - 2.5 л соль - 4 ст. ложки (без горки), сахар - 2 ст. ложки (без горки), перец душистый - 7 - 9 горошин лавровый лист - 2 - 3 шт.

Приготовление: подготавливаем продукты. Потребуется вилок капусты около 2 кг, пару крупных морковок, соль, сахар и специи. Капусту нужно выбирать белую, зеленая молодая капуста не подойдет. В кастрюлю наливаем 2.5 литра воды и ставим на огонь. Добавляем соль, сахар, лавровый лист и душистый перец. Доводим до кипения и снимаем с огня. Оставляем остывать. Шинкуем капусту. Для этого можно взять специальную шинковку или просто нарезать капусту ножом. Морковь трем на крупной терке. Смешиваем морковь и капусту и слегка сминаем их руками, тогда они быстрее пустят сок. Складываем капусту с морковью в банки, по возможности поплотнее трамбуем. Заливаем маринад (холодный) до самого горлышка банок. В процессе брожения часть жидкости будет переливаться через край, поэтому банки желательно сразу поставить в миски или на тарелки. Оставляем капусту в теплом месте на 3-4 дня, чтобы она хорошо заквасилась. Время от времени протыкаем капусту ножом, чтобы пузырьки газа выходили наружу. Если этого не делать, капуста может приобрести неприятную горчинку. Готовая капуста получается хрустящей и очень вкусной. При подаче в нее можно добавить нарезанный репчатый лук, а также полить ее растительным маслом. Хранить капусту лучше в холодильнике или подвале. Большую часть маринада лучше слить, тогда капуста не наберет лишней соли, да и выкладывать ее на тарелку будет намного легче.

Квашеная капуста классический рецепт:

Ингредиенты: капуста — 1 кочан весом 2,5 кг, морковь — 3-4 шт. соль — 2 ст. л. сахар — 2 ст. л. вода — 0,5 литра (примерно)

Приготовление: капусту шинкуем любым из способов. Удобно для этого иметь специальную терку, а можно просто нарезать с помощью ножа тонкими полосками. Капусту выкладываем в глубокую миску. Морковь натираем на крупной терке и добавляем к капусте. Руками просто перемешиваем оба эти ингредиента. Причем, капусту обжимать не следует, иначе она может стать мягкой. Берем чистую 3-литровую банку и складываем в нее капусту с морковью, слегка утрамбовывая. Наполняем всю банку. Сверху на капусту ложкой добавляем соль и сахар. Капуста должна обязательно кваситься в рассоле. Просто заливаем капусту холодной некипяченой водой (только не хлорированной) до самого горлышка банки. Протыкаем капусту в нескольких местах деревянной палочкой, чтобы ушли скопившиеся во время брожения газы. Во время закваски капусту желательно протыкать деревянной палочкой хотя бы 1 раз в день. Банку с капустой накройте марлей и следите, чтобы рассол покрывал всю капусту. Капуста при комнатной температуре должна постоять 2-3 дня. После этого можно ее закрыть крышкой и убрать для хранения в холодильник.

Квашеная капуста в банках:

Ингредиенты: капуста — 1 кочан весом 2 кг, морковь — 1 шт. соль — 1 ст. л. с горкой, сахар — 1 ч. л.

Приготовление: капусту и морковь шинкуем и складываем в глубокую миску. В стакане смешиваем соль и сахар, их мы будем добавлять постепенно в капусту. В этом рецепте капусту мы будем размешивать и растирать руками как будто месим тесто. Капуста должна выделить сок. В 3-литровую банку постепенно утрамбовываем капусту и каждый слой пересыпаем солью с сахаром. Наполняем банку до самого верха. Банку закрываем пластмассовой крышкой, под низ ставим блюдце или миску. Капуста кваситься 3 дня при комнатной температуре. Не забываем 1-2 раза в день прокалывать капусту деревянной или пластмассовой палочкой. После этого готовую капусту ставим на хранение в холодильник.

Автор: Виолетта Орлова