Чем знаменит день Петра и Павла, а также каким должно быть меню в этот день - узнайте в материале УНИАН.

День Петра и Павла 2022 - непереходящий праздник, который ежегодно отмечается 12 июля. Святые апостолы стали примерами твердости духа, исправления на пути к истине и мудрости. Петр - образ отрекшегося от Господа и покаявшегося, а Павел - образ сопротивляющегося проповеди Господней и потом уверовавшего. УНИАН расскажет, какие блюда должны быть на столе в эту праздничную дату.

Ранее мы говорили о том, каким должно быть меню на Петров пост.

Что нужно делать в Петров день - гастрономические традиции

Обязательным и самым главным блюдом на столе 12 июля издавна был "молодой борщ" - из овощей нового урожая, а также с мясом молодой курицы или петуха. Второе по значимости лакомство - "мандрыки" - выпечка из творожного теста. В каждом регионе Украины их готовят по своим уникальным рецептам, так что, вы можете воспользоваться рецептурой предков или позаимствовать другую.

Домашние колбасы, мясо, птица или барашек - всё это также обязательно должно присутствовать на столе в день Петра и Павла. Хозяйки к этой дате резали какое-нибудь животное и готовили из него праздничные блюда. Дополняли их молодым картофелем с укропом, отварными яйцами, разнообразием грибов, свежей зелени и овощей.

В качестве напитка идеальным вариантом считается кисель или компот из ягод, а на десерт можно подать блинчики с клубникой или малиной, а также творожную сладкую выпечку.

День святого Петра и Павла - рецепты

"Молодой" украинский борщ

мясо курицы или петуха - 300 гр;

крупный картофель - 4 шт;

молодая свекла - 3 шт;

белокочанная капуста - около 200 гр;

репчатый лук - 1 шт;

морковь - 1 шт;

чеснок - 2 зубчика;

пучок зелени;

соль, перец, лавровый лист;

сметана.

Отварить мясо 40-60 минут, затем выложить его на отдельную тарелку. Бульон процедить через сито в отдельную кастрюлю и поставить на огонь. Овощи очистить, промыть, картофель нарезать кубиками и отправить в бульон. Свеклу натереть на терке и добавить к картофелю за 5-7 минут до готовности. Капусту тонко нашинковать и тоже отправить в кастрюлю. Лук нарезать полукольцами, морковь натереть на терке.

Обжарить овощи на сковороде до готовности и выложить в кастрюлю. После этого варить борщ в течение 3 минут, затем добавить нарезанное мясо, измельченный чеснок, соль, перец и лавровый лист. Через 5 минут лавровый лист достать, а взамен положить мелко нарезанную зелень.

Украинская выпечка "Мандрыки"

мука - около 5 стаканов;

яйца - 2 шт;

молоко - 2 стакана;

дрожжи - 15 гр;

вишни - 600 гр;

сахар - 200 гр.

В 0.5 стакана теплого молока добавить 1 ст.л сахара и развести там дрожжи. В глубокую емкость всыпать 2 стакана муки и влить 1.5 стакана молока, затем все тщательно размешать. К мучной массе добавить дрожжи, еще раз перемешать и поставить в теплое место - дождаться, пока на поверхности появятся "пузырьки".

Положить в тесто соль, яйца и начать вымешивать тесто, пока оно не перестанет приставать к рукам. Затем снова отправить в теплое место. Вишни вымыть, удалить косточки, пересыпать сахаром и оставить на 1 час. Когда тесто подойдет, тонко раскатать его, стаканом наметить (не вырезая!) контур, а на середину выложить по 3 вишни. Сверху накрыть еще одним пластом теста и вырезать пончик. Выпекать мандрыки около 10-15 минут при 180°C. Сок, который остался от вишен, прокипятить с сахаром и полить им пончики.

Домашняя колбаса по-украински

свинина - 1 кг;

сало - 100 гр;

кишки - 1 м;

соль - 0.5 ст.л;

перец - 0.5 ч.л;

чеснок - 1 зубчик.

Почистить, промыть кишки, оставить в подсоленной воде на полчаса, затем промыть под проточной водой и вывернуть. Сало и мясо нарезать небольшими кубиками или пропустить через мясорубку. Добавить измельченный чеснок, соль и перец.

Тщательно перемешать и наполнить фаршем кишки. Края завязать ниткой, зубочисткой сделать проколы и выложить кишки на противень, застеленный бумагой для запекания. Готовить домашнюю колбасу в духовке 1 час при температуре 180°C.

Вишневый компот

вишня - 500 гр;

вода - 1 л;

сахар - 8 ст.л

Кастрюлю наполнить водой, поставить на огонь. Всыпать сахар, довести до кипения и, помешивая, выложить промытые ягоды. Снова довести до кипения и после этого сразу выключить, накрыть крышкой и оставить до полного остывания.

Блины с клубникой

яйца - 3 шт.

молоко - 0.5 л

мука - 5 ст. л.

соль - 0,5 ч. л.

сахар - 1 ст. л.

масло растительное - 1 ст. л.

масло сливочное;

клубника - 2 стакана.

Яйца взбить с сахаром и солью, влить молоко и, помешивая, добавить просеянную муку. В конце влить 1 ст.л растительного масла и обжарить блинчики с двух сторон. Затем каждый блин смазать сливочным маслом, на середину выложить по 2-3 клубники, разрезанные на 4 части, посыпать 1 ч.л сахара и завернуть конвертом. Подавать сразу, иначе со временем из ягод вытечет сок и блины потеряют привлекательный вид.

Вас также могут заинтересовать новости: