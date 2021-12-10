Легкие салаты на Новый год позволят насладиться праздником без вреда для фигуры.

На Новый год украинцы съедают сотни килограммов оливье и селедки. Однако не все люди могут позволить себе объедаться жирной и калорийной едой на праздник. Если вы хотите провести Новый год без тяжести в желудке и изжоги, рекомендуем вам приготовить легкие салаты без майонеза.

Легкие салаты на Новый год 2022: салат со свеклой и апельсином

Свёкла – 2 маленьких или 1 большая.

Апельсин – 1 шт.

Сыр фета – 100 г.

Руккола – 100 г.

Микс салатов – 150 г.

Кедровые орешки – 50 г.

Греческий йогурт – 4 ст.л.

Лимонный сок по вкусу.

Свеклу отварить до готовности. Апельсин тщательно очистить от пленок. Рукколу и салат помыть и обсушить. Кедровые орешки обжарить на сухой сковороде. Нарезать свеклу и фету кубиками, добавить кусочки мякоти апельсина. Смешать с рукколой и листьями салатами. Добавить кедровые орешки и заправить салат йогуртом с лимонным соком.

Диетические салаты на Новый год 2022: слоеный салат с курицей, огурцами и кукурузой

Отварная куриная грудка – 200 г.

Кукуруза – 150 г.

Огурец – 1 шт.

Сыр Гауда – 60 г.

Салатные листья – 150 г.

Нежирная сметана – 100 г.

Горчица – 2 ч.л.

Читайте такжеСалат Тигр на Новый год: красивое блюдо по восточному гороскопуКурицу и огурец нарезать кубиком, мясо натереть на крупной терке. Листья салата порвать руками. Сметану смешать с горчицей. Выложить салат слоями и каждый смазать сметанным соусом: листья салата, курица, кукуруза, огурец, сыр.

Легкие салаты на Новый год без майонеза: салат с языком и кабачком

Язык говяжий – 400 г.

Огурец – 1 шт.

Мясистый болгарский перец – 1 шт.

Кабачок – 0.5 шт.

Красный лук – 1 шт.

Чеснок – 2 зубч.

Кинза, петрушка, базилик по желанию.

Кунжут – 1 ст.л.

Масло кунжутное – 2 ст.л.

Соевый соус – 2 ст.л.

Отварить язык до готовности (2-2.5 часа). Снять кожу с горячего языка и нарезать язык соломкой. Перец и лук нарезать полукольцами, огурец – соломкой. Из кабачка с помощью овощечистки сделать лапшу и обжарить на сковороде. В миске смешать рубленую зелень, язык, огурец, кабачок, перец и лук. Для заправки смешать кунжутное масло и соевый соус. Полить салат заправкой и посыпать кунжутом.

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Автор: Екатерина Пулатова