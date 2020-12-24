Традиционными блюдами на Новый год считаются салат "Оливье" и селедка под "шубой", но УНИАН собрал для вас и другие оригинальные рецепты.

Новый год уже буквально на пороге, поэтому многие хозяйки задумались, что же подать на стол в этот праздник.

УНИАН составил меню на Новый год, там есть рецепты салатов, закусок и горячих блюд. Поскольку символ 2020-го - Белый металлический Бык, на стол лучше не готовить блюда из говядины и телятины.

Закуски на Новый год 2021

Фаршированные яйца "Мышки"

Для приготовления вам понадобится:

яйца – 6 шт.;

майонез – 2 ст.л;

горчица – 1 ч.л;

соль, перец – по вкусу;

Варите яйца на медленном огне в течение 10 минут. Холодные яйца очистить и разрезать вдоль пополам. Вынуть желтки и поместить их в миску с майонезом и горчицей, посолить, поперчить и размять до получения однородной пасты. Затем этой смесью начинить яичные белки.

Для того, чтобы наши фаршированные яйца превратились в мышек, сделайте ушки из яичного белка, глаза - из горошин черного перца, нос, - из красного перца, а усы - из сыра косичка (его волокон).

Канапе с семгой

Для приготовления этого простого блюда вам понадобится черный хлеб, масло, листья салата, лимон, оливки или маслины, семга, и шпажки.

Берем черный хлеб, намазываем маслом, затем кладем кусочек семги, с одной стороны под рыбу - полукольцо тоненько нарезанного лимона и листья салата. На семгу кладем оливку или маслину, с помощью шпажки фиксируем эти вкусности на хлебе. Вуаля, все готово!

Жульен в тарталетках

Для приготовления жульена в тарталетках понадобится:

куриное филе - 2 шт;

грибы шампиньоны - 400 г;

лук репчатый - 1 шт;

сыр твердый - 150-200 г;

тарталетки (или горшочки);

сметана - 400 г;

масло растительное;

масло сливочное - 30 г;

соль, перец.

Сначала отварите куриное филе, грибы и лук мелко нарежьте. На сковородке растопите сливочное масло и добавьте в него лук, томите его на маленьком огне в течение 15 минут.

Грибы обжарьте на сухой сковороде без масла, когда они выпустят влагу, можно добавить немного растительного масла и посолить.

Сыр натираем на мелкой терке, а вареное филе нарезаем на маленькие кусочки. Готовые лук, грибы и курицу смешиваем со сметаной.

Полученную массу поместите в тарталетки и посыпьте сверху тертым сыром. Затем отправьте их в духовку на несколько минут, пока не расплавится сыр.

Меню на Новый год 2020: горячие блюда

Запеченная курица

Для приготовления вам понадобится:

курица - 1 шт;

растительное масло - 3 ст. л;

горчица - 2 ст. л;

чеснок - 2 зубчика;

соль, перец - по вкусу;

листья салата или другая зелень - для украшения;

апельсин или лимон - 1 шт.

Приготовьте маринад из растительного масла, чеснока, горчицы, соли и перца. Курицу разрежьте по грудке, хорошо смажьте маринадом внутри и снаружи, оставьте на 20-30 минут.

Положите курицу на противень и отправьте в духовку на 20 минут при температуре 220 градусов. Потом при 180 градусах доведите мясо до готовности.

Для украшения блюда используйте, например, листья салата и нарезанный кружочками апельсин, их можно выстелить на блюде, а на них выложить курицу.

Медальоны в беконе

Для приготовления вам понадобится:

свиная вырезка - 500 г;

бекон - 100 г;

растительное масло;

соль, перец - по вкусу.

Свиную вырезку посолите и поперчите, оберните беконом и нарежьте острым ножом на медальоны толщиной до 3 см. Сковороду следует смазать маслом и обжарить нарезанную вырезку в беконе с обеих сторон до готовности. Подавать можно со свежими или отварными овощами.

Тушеный кролик

Для приготовления вам понадобится:

мяса кролика - 0,5 кг;

белое сухое вино - 150 мл;

помидоры черри - 6 шт;

розмарин;

маслины - до 12 шт;

чеснок - 2 зубчика;

мука - 1 ст.л;

оливковое масло;

соль, перец - по вкусу.

Мясо кролика помойте и обсушите бумажным полотенцем, затем приправьте солью и перцем.

На сковороде обжарьте немного розмарина и 1 зубчик чеснока до румяного цвета, затем высыпать в отдельную тарелку. Обваляйте мясо в муке и обжарьте на сильном огне до образования румяной корочки, переложите в противень.

К кролику добавьте мелко порезанный зубчик чеснока, веточку розмарина, маслины и разрезанные помидоры черри.

Затем добавьте вино, накройте крышкой и тушите в духовке до 50 минут при температуре 180 градусов.

Салаты на Новый год 2020: новогоднее меню

Рецепт салата "Цезарь"

Для приготовления понадобится:

куриное филе - 400 г;

салат Айсберг - 1 кочан;

помидоры черри - 200 г;

сыр пармезан -100 г;

половинка белого хлеба;

чеснок - 2 зубчика;

оливковое масло - 3 ст.л;

соль - по вкусу.

Для соуса:

яйца - 2 шт;

горчица - 2 ч.л;

лимонный сок - 3 ст.л;

оливковое масло - 3 ст.л;

пармезан;

соль - по вкусу.

Нарежьте кубиками белый хлеб и выложите на противень. Оливковое масло нужно вылить в небольшую миску и выдавить в него чеснок. Подогреть немного смесь в микроволновке. Затем смажьте хлеб маслом с чесноком и отправьте в разогретую до 180 духовку на 10-15 минут.

Куриное филе нарежьте небольшими кусками, посолите, поперчите и обжарьте на небольшом количестве масла. Затем помойте салат и порвите его руками на крупные куски. Для соуса необходимо яйца комнатной температуры опустить в кипящую воду на одну минуту. Затем нужно вылить яйца в миску, добавить в них лимонный сок, горчицу, оливковое масло, немного тертого пармезана и взбить все блендером.

Выложить на блюдо листья салата, поверх выложить курицу, порезанные пополам или на четверти помидоры черри, нарезанный тонкими ломтиками пармезан и гренки. Сверху полить соусом.

С тунцом и овощами

Для приготовления вам понадобится:

тунец, консервированный в собственном соку –180 г;

айсберг – 100 г;

оливки – 50 г;

яйца – 3 шт.;

огурцы – 2 шт.;

помидоры черри – 5 шт.;

лук – 1 шт.;

масло оливковое – 3 ст. л.;

соль, перец – по вкусу.

Моем огурцы и режем крупными кубиками. Черри разрезаем вдоль на две части, а лук режем полукольцами. Яйца варим, чистим и каждое разрезаем на 4 части. Тунец делим на кусочки.

Объединяем все ингредиенты, в том числе и оливки. Солим, перчим. Заправляем оливковым маслом. Перемешиваем. Выкладываем в салатник, предварительно устеленный листьями айсберга.

Оливье

Для приготовления салата "Оливье" понадобятся:

картофель - 6 шт;

морковь - 2 шт;

яйца - 6 шт;

вареная колбаса - 500 г;

горошек консервированный - 1 банка;

соленые огурцы - 4 шт;

майонез;

соль - по вкусу.

Морковь и картошку отварить в "мундирах". Сварить яйца. Овощи почистить и нарезать кубиками. Таким же способом нарезать яйца, колбасу и огурцы, добавить горошек. Добавить в салат соль и заправить майонезом, перемешать.

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Автор: УНИАН