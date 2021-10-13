Ежегодно 14 октября христиане празднуют Покров Пресвятой Богородицы.

Традиционными лакомствами на православный праздник считаются блины и каравай, а также любая другая сдоба, которую принято есть за столом всей семьей и раздавать нуждающимся.

Верующие христиане издавна готовили на Покров Пресвятой Богородицы капустняк или борщ, холодец, вареники, домашние колбасы.

Покровский каравай

Для теста:

Сухие дрожжи - 1 пачка.

Соль - 1 ч.л.

Сахар - 1 ч.л.

Молоко - 1 ст.л.

Мука - 1-5 - 2 кг.

Растительное масло - 1 ст.л.

Сливочное масло - 100 гр.

Сметана - 0,5 стакана.

Для начинки:

Капуста - 0,5 кочана.

Морковь - 1 шт.

Лук репчатый - 1 шт.

Лимонный сок - 1 ст.л.

Укропа - 1 пучок.

Вареные яйца - 3-4 шт.

Читайте такжеКак вкусно приготовить баклажаны на ужин: перечень простых и вкусных блюдЗамесить дрожжевое тесто (важно: дрожжи добавлять в муку) и оставить на 2 часа. Капусту нашинковать, морковь натереть на терке, лук мелко нарезать. Обжарить лук с капустой и морковью 10 минут на растительном масле, добавить лимонный сок, соль, перец, щепотку сахара, несколько столовых ложек воды и тушить под крышкой еще 10 минут. В конце добавить мелко нарезанные вареные яйца.

Тесто разделить на 2 части. Одну часть раскатать, выложить в форму для запекания, сформировав бортики. Выложить начинку, использовать вторую часть для украшения. Наиболее популярный способ - нарезать тесто полосками и выложить крест-накрест. Помазать каравай взбитым яичным белком, дать пирогу постоять 10-15 минут. Выпекать 30-40 при температуре 180°C.

Пирог с капустой на дрожжах

Для опары:

Молоко - 300 мл.

Сахар - 4 ст.л.

Мука пшеничная - 6 ст.л.

Дрожжи сухие - 11 г.

Для теста:

Яйцо куриное - 2 шт.

Соль - 1 ч.л.

Масло подсолнечное - 130 мл.

Мука пшеничная - 450 г.

Для начинки:

Капуста - 1/2 кочана.

Лук репчатый - 1 шт.

Морковь - 1 шт.

Репчатый лук очистить, нарезать, обжарить до золотистого цвета. Морковь натереть на терке, добавить к луку, обжаривать еще 2 минуты. Капусту нашинковать, посолить, поперчить, добавить к луку и моркови, тушить до готовности.

Читайте такжеСамые вкусные ленивые вареники: сладкие и соленые рецептыДрожжи развести в теплом молоке, добавить все ингредиенты для опары. Замесить тесто и оставить на полчаса. Взбить яйца с солью, вылить в опару. Добавить растительное масло, замесить тесто, постепенно подсыпая муку.

Тесто разделить на две части и оставить на полчаса. Посыпать мукой поверхность, раскатать тесто. Выложить на нижнюю часть начинку, сверху положить второй пласт теста и защепить края. Пирог смазать молоком и запекать в духовке 30 минут при температуре 200°C.

Овощной салат "Зеленый"

Красный лук - 1 шт.

Яблоко зеленое - 1 шт.

Капуста - 200 гр.

Сладкий перец - 2 шт.

Лук-порей - 1 шт.

Сельдерей - 100 гр.

Винный уксус - для маринада.

Лимонный сок.

Оливковое масло.

Петрушка, укроп - по вкусу.

Соль, сахар, перец - по вкусу.

Красный лук нарезать полукольцами, замариновать в винном уксусе, добавить сахар, соль и перец, оставить на два часа. Все остальные ингредиенты нарезать полукольцами, кольцами или кубиками - по желанию. На большое блюдо выложить начинку слоями: капуста, перец, яблоко, сельдерей, порей, маринованный лук. Сверху посыпать измельченной петрушкой и укропом.

Полить лимонным соком и оливковым маслом, посолить, поперчить, оставить на 30 минут, чтобы салат пропитался.

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Автор: Кристина Кащавцева