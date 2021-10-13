Традиционными лакомствами на православный праздник считаются блины и каравай, а также любая другая сдоба, которую принято есть за столом всей семьей и раздавать нуждающимся.
Верующие христиане издавна готовили на Покров Пресвятой Богородицы капустняк или борщ, холодец, вареники, домашние колбасы.
Покровский каравай
Для теста:
- Сухие дрожжи - 1 пачка.
- Соль - 1 ч.л.
- Сахар - 1 ч.л.
- Молоко - 1 ст.л.
- Мука - 1-5 - 2 кг.
- Растительное масло - 1 ст.л.
- Сливочное масло - 100 гр.
- Сметана - 0,5 стакана.
Для начинки:
- Капуста - 0,5 кочана.
- Морковь - 1 шт.
- Лук репчатый - 1 шт.
- Лимонный сок - 1 ст.л.
- Укропа - 1 пучок.
- Вареные яйца - 3-4 шт.
Читайте такжеКак вкусно приготовить баклажаны на ужин: перечень простых и вкусных блюдЗамесить дрожжевое тесто (важно: дрожжи добавлять в муку) и оставить на 2 часа. Капусту нашинковать, морковь натереть на терке, лук мелко нарезать. Обжарить лук с капустой и морковью 10 минут на растительном масле, добавить лимонный сок, соль, перец, щепотку сахара, несколько столовых ложек воды и тушить под крышкой еще 10 минут. В конце добавить мелко нарезанные вареные яйца.
Тесто разделить на 2 части. Одну часть раскатать, выложить в форму для запекания, сформировав бортики. Выложить начинку, использовать вторую часть для украшения. Наиболее популярный способ - нарезать тесто полосками и выложить крест-накрест. Помазать каравай взбитым яичным белком, дать пирогу постоять 10-15 минут. Выпекать 30-40 при температуре 180°C.
Пирог с капустой на дрожжах
Для опары:
- Молоко - 300 мл.
- Сахар - 4 ст.л.
- Мука пшеничная - 6 ст.л.
- Дрожжи сухие - 11 г.
Для теста:
- Яйцо куриное - 2 шт.
- Соль - 1 ч.л.
- Масло подсолнечное - 130 мл.
- Мука пшеничная - 450 г.
Для начинки:
- Капуста - 1/2 кочана.
- Лук репчатый - 1 шт.
- Морковь - 1 шт.
Репчатый лук очистить, нарезать, обжарить до золотистого цвета. Морковь натереть на терке, добавить к луку, обжаривать еще 2 минуты. Капусту нашинковать, посолить, поперчить, добавить к луку и моркови, тушить до готовности.
Читайте такжеСамые вкусные ленивые вареники: сладкие и соленые рецептыДрожжи развести в теплом молоке, добавить все ингредиенты для опары. Замесить тесто и оставить на полчаса. Взбить яйца с солью, вылить в опару. Добавить растительное масло, замесить тесто, постепенно подсыпая муку.
Тесто разделить на две части и оставить на полчаса. Посыпать мукой поверхность, раскатать тесто. Выложить на нижнюю часть начинку, сверху положить второй пласт теста и защепить края. Пирог смазать молоком и запекать в духовке 30 минут при температуре 200°C.
Овощной салат "Зеленый"
- Красный лук - 1 шт.
- Яблоко зеленое - 1 шт.
- Капуста - 200 гр.
- Сладкий перец - 2 шт.
- Лук-порей - 1 шт.
- Сельдерей - 100 гр.
- Винный уксус - для маринада.
- Лимонный сок.
- Оливковое масло.
- Петрушка, укроп - по вкусу.
- Соль, сахар, перец - по вкусу.
Красный лук нарезать полукольцами, замариновать в винном уксусе, добавить сахар, соль и перец, оставить на два часа. Все остальные ингредиенты нарезать полукольцами, кольцами или кубиками - по желанию. На большое блюдо выложить начинку слоями: капуста, перец, яблоко, сельдерей, порей, маринованный лук. Сверху посыпать измельченной петрушкой и укропом.
Полить лимонным соком и оливковым маслом, посолить, поперчить, оставить на 30 минут, чтобы салат пропитался.
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